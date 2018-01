Forte vento di maestrale in Sardegna | disagi ai collegamenti marittimi | 170 interventi

Vento Forte in Piemonte : raffiche fino a 115 km/h - impianti sciistici ancora chiusi : Si continuano a registrare forti raffiche di Vento sui rilievi del Piemonte: Arpa regionale ha rilevato picchi di 115 km/h sul Monte Fraiteve. Restano quindi chiusi, nel comprensorio sciistico della Vialattea, i collegamenti Sestriere-Sauze d’Oulx, Sestriere-Sansicario e Sauze d’Oukx-Sansicario. L'articolo Vento forte in Piemonte: raffiche fino a 115 km/h, impianti sciistici ancora chiusi sembra essere il primo su Meteo Web.

Vento Forte nel Messinese : grosso eucalipto crolla a Taormina : Le forti raffiche di Vento nella notte hanno sradicato un antico eucalipto a Taormina: fortunatamente non si segnalano danni a persone o cose. L’albero, alto circa 30 metri e largo almeno 4, ha invaso via Pirandello, una delle principali arterie di accesso al centro storico. Sfiorata una delle ville lungo la strada. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, protezione civile e tecnici del Comune. L'articolo Vento forte nel Messinese: ...

Vento Forte in Puglia : alberi e pali abbattuti a Taranto e provincia : Forti raffiche di maestrale hanno sferzato la Puglia nella notte, insieme a piogge e a un netto calo delle temperature. Diversi i disagi a Taranto, sia in provincia che nella città ionica, dove...

Bufera sul Salento - danni e alberi sradicati dal Forte vento : le foto : L'abbassamento delle temperature era previsto ed è arrivato puntualmente. Nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio, il vento di tramontana e l'aria fredda hanno provocato un calo delle temperature su tutto il Salento: si è passati, in poche ore, da 16 a 11 gradi per la massima e da 10 a 6 gradi per la minima. A farla da padrone è stato il vento forte, che ha superato i 50 km/h ed ha creato non pochi disagi. Infatti, a causa delle ...

Vento Forte in Sicilia : ancora disagi ai collegamenti marittimi : ancora disagi per il persistere di venti forti ai collegamenti marittimi della Sicilia. Sono state annullate, infatti, le corse del mattino che collegano Milazzo alle Eolie, Trapani alle Egadi e...

Maltempo - Forte vento a Roma : 30mila alberi monitorati - 139 abbattuti : “Con il Maltempo si sono sempre verificati nella citta’ di Roma casi di caduta di rami e alberi. Ma a differenza degli anni passati, nessuno sta piu’ fermo ad aspettare. Siamo al lavoro per recuperare i gravi ritardi accumulati e per mettere in sicurezza e mantenere in buona salute gli alberi della citta’. Prosegue senza sosta, secondo la nostra pianificazione, il lavoro che prevede il monitoraggio 82mila alberi di alto ...

Maltempo - il vento Forte spazza la Penisola : un morto a Crotone : Il Maltempo fa una vittima a Crotone dove un uomo è morto cadendo dal tetto di un edificio. Giuseppe Talarico, questo il nome della vittima, era salito per controllare i danni provocati dal vento che aveva scoperchiato...

Maltempo - Forte vento a Roma : 140 interventi dei Vigili del Fuoco - molti per rami e caduta di cornicioni : Sono circa 140 gli interventi effettuati dalle 8 alle 19 da squadre del Comando di Roma dei Vigili del Fuoco sul territorio del Comune di Roma e Provincia a causa delle condizioni atmosferiche. Le zone interessate sono state la costa laziale, la parte interna della Provincia e del Comune di Roma. Gli interventi effettuati si possono al momento dividere in circa 40 per la rimozione di rami e alberi pericolanti, circa 20 pali a servizio pubblico, ...

Maltempo Sardegna : a Cagliari chiusi i cimiteri e parchi per il Forte vento : A causa del forte vento, in via precauzionale, il Comune di Cagliari ha chiuso al pubblico i parchi, i giardini recintati ed i cimiteri cittadini. Al cimitero di San Michele non vengono interrotte le funzioni di sepoltura già programmate per questo pomeriggio. I siti verranno riaperti con il miglioramento delle condizioni meteo. L'articolo Maltempo Sardegna: a Cagliari chiusi i cimiteri e parchi per il forte vento sembra essere il primo su Meteo ...

Maltempo - Forte vento sulla Marche : precauzioni nel porto di Ancona : forte Maltempo e disagi un po’ in tutte le Marche a causa delle forti raffiche di vento e in qualche caso pioggia e grandine. Nel porto di Ancona sono state adottate precauzioni per l’ingresso e l’uscita delle navi, con un maggior numero di rimorchiatori e più spazi di attracco lungo le banchine. I vigili del fuoco sono intervenuti per rami e piante pericolati cadute lungo la strada ad Ancona, Urbino, Macerata, dove il vento ha ...

Maltempo - Forte vento a Catanzaro : albero distrugge una roulotte : forte Maltempo nel Sud Italia dove il vento sta causando non pochi disagi. In particolare una delle zone maggiormente colpite è quella di Catanzaro e provincia. I vigili del fuoco, che dalla notte scorsa stanno intervenendo su tutto il territorio cittadino e in provincia, con il supporto di un’autoscala e personale Saf, hanno operato nel centro storico del capoluogo, dove alcune vetrate dell’abbaino di un palazzo sono andate in ...

Cadono alberi per il vento Forte : un morto a Vicenza. Attimi di paura a Roma : un ferito. Il maltempo manda i treni in tilt : Un anziano di 60 anni residente a a Lusiana, uno dei comuni dell'Altopiano di Asiago (Vicenza), è morto dopo essere stato travolto da un tronco di grosso fusto, che l'ha colpito in...