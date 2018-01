Formulato un parere positivo all’introduzione nella pratica clinica di un prodotto per la

: @giandesan1 @nunlodianessuno Tecnicamente nn puoi farle nulla manco mezzo cartellino,qui di te diffido dal diffidar… - Etregua : @giandesan1 @nunlodianessuno Tecnicamente nn puoi farle nulla manco mezzo cartellino,qui di te diffido dal diffidar… -

(Di giovedì 18 gennaio 2018) L’esofagite eosinofila è una malattia cronica dell’esofago che in alcuni casi può essere difficile da curare. Il CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use, in italiano: Comitato per i Prodotti Medicinali per Uso Umano), Comitato dell’EMA, che valuta l’introduzionedei farmaci, haunsull’impiego, in questa indicazione, di una base di budesonide. L’esofagite eosinofila è un’alterazione della mucosa dell’esofago, caratterizzata dall’accumulo nel tessuto di granulociti eosinofili. Si tratta di una malattia identificata in tempi relativamente recenti e ancora oggetto di ricerca. Inizialmente osservata nei bambini, si è poi rilevato che può presentarsi anche in soggetti adulti, seppure con differenze in termini di sintomi. Fra le sue manifestazioni più frequenti, ci sono la disfagia, il bruciore e il dolore alla parte ...