Fitbit Coach porta gli allenamenti guidati su Windows 10

(Di venerdì 19 gennaio 2018)è una nuova app per10,10 Mobile, HoloLens e Xbox One che aiuta a rimanere in forma tramite degliè già disponibile per Android e iOS e da oggi anche per tutti i dispositivi10 come app UWP. La versione perfornisce la stessa esperienza di quella degli altri OS e alcune funzioni possono essere utilizzate anche se non si dispone di un dispositivo(comeIonic). L’app di allenamento personalizzatati aiuta a rimanere motivato a raggiungere i tuoi obbiettivi di salute e fitness, a diventare più forte e a perdere qualche chilo, con esercizi dinamici, corse edinamici progettati da esperti che si adattano continuamente al tuo feedback, obbiettivi e capacità – proprio come un personal trainer! Che tu sia a casa, in viaggio o che non sia in palestra, ti assicuriamo un ottimo ...