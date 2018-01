Fed Cup 2018 - Italia-Spagna : le possibili convocate. Possibile rientro per Camila Giorgi? Iberiche senza Garbine Muguruza : Manca meno di un mese all’inizio della Fed Cup 2018. L’Italia è riuscita a mantenersi nel World Group II lo scorso anno e in questa stagione tenterà la risalita nel Gruppo Mondiale, dal quale è stata estromessa nel 2016. La rincorsa delle azzurre partirà il 10 e 11 febbraio, quando la squadra capitanata da Tathiana Garbin giocherà a Chieti contro la Spagna. Un incrocio intrigante, che sa di rivincita: furono proprio le Iberiche a ...

Tennis - Fed Cup 2018 – Garbine Muguruza non sfiderà l’Italia! La spagnola salta il match del Gruppo II : Garbine Muguruza non farà parte della Spagna che sfiderà l’Italia nel match valido per il primo turno del World Group II della Fed Cup 2018 di Tennis. La spagnola, ex numero 1 al mondo, oggi è stata eliminata a sorpresa dagli Australian Open: secondo turno letale per l’iberica che ha deciso di non presentarsi sulla terra di Chieti i prossimi 9-10 febbraio. La 24enne ha addotto motivazioni fisiche e problemi con le caviglie e gli ...

Fed - Rosengren preoccupato per l'attuale quadro politico : Per Eric Rosengren , presidente della Federal Reserve (Fed) di Boston , potrebbe essere opportuno riconsiderare la definizione dell'obiettivo di inflazione. A suo avviso, infatti, la Fed dovrebbe ...

Lo spettacolo offerto in Hopman Cup da Roger Federer Video : Sembra non avere fine la magica carriera di #Roger Federer. In attesa dell'inizio degli Australian Open del 15 gennaio, Re Roger ha regalato alla Svizzera la Hopman Cup 2018. Il fenomeno elvetico continua a collezionare successi e regalare emozioni. [Video] Un fenomeno che non smette mai di stupire Alla soglia dei 37 anni, il fenomeno elvetico continua a collezionare successi e regalare emozioni. In attesa di fare sul serio con gli Austrialian ...

Tennis - Hopman Cup : primo titolo del 2018 per Federer. Svizzera batte Germania 2-1 : Roger Federer comincia il 2018 con un gesto compiuto ripetutamente nella passata stagione, ovvero alzando una coppa. La Svizzera ha conquistato la Hopman Cup , torneo esibizione per nazioni che si è ...

