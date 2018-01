Fake News | Trump svela la classifica dei media Usa più ' bugiardi'

Fake News - Trump svela la sua classifica dei media Usa più 'bugiardi' : ... "nel giorno della storica, schiacciante vittoria del presidente Trump" il premio Nobel per l'economia Paul Krugman avrebbe scritto che "l' economia non si sarebbe mai più ripresa". Ironia della ...

Trump : "Il New York Times vince il premio delle Fake news" : Nell'elenco dei bugiardi viene citato esplicitamente Paul Krugman , per aver sostenuto, il giorno dell'elezione di Trump, che 'l'economia non si sarebbe più ripresa'. Preso di mira anche il ...

Trump : Il New York Times vince il premio delle Fake news : Donald Trump è scatenato. Da un lato esulta per l'annunciato rientro di capitali di Apple (che pagherà 38 miliardi di tasse, creando almeno 20mila nuovi posti di lavoro negli Usa), dall'altro perché, gongolando, annuncia che il primo premio per le fake news va al New York Times, suo acerrimo nemico. In totale sono undici le storie inventate denunciate dal presidente, attraverso il sito del Partito repubblicano. Trump non manca di ...

Il vincitore è... Per le Fake News Trump «premia» il New York TimesE supera il test cognitivo : Il riconoscimento pensato dal presidente Usa per i media definiti «i più bugiardi» del 2017. Tra i pezzi incriminati, un articolo del premio Nobel per l’Economia Paul Krugman. Sul podio anche Abc e Cnn

Trump assegna il premio per le Fake news : Viene quindi citato esplicitamente Paul Krugman, per aver sostenuto, il giorno dell'elezione di Trump, che "l'economia non si sarebbe più ripresa". Viene anche attaccato il giornalista della ABC ...

Usa - Trump assegna “premi” Fake News : “vincono” Nyt - Wp e Cnn : Usa, Trump assegna “premi” fake News: “vincono” Nyt, Wp e Cnn I premi assegnati sono stati in tutto 10, di cui 4 vinti dalla Cnn, due dal New York Times, uno dalla Abc, uno dal Washington Post, uno dal Time e uno da Newsweek Continua a leggere L'articolo Usa, Trump assegna “premi” fake News: “vincono” Nyt, Wp e Cnn sembra essere il primo su NewsGo.

Trump assegna premio'Fake News' - NYT 1° : 10.32 'New York Timesì' si è aggiudicato il primo premio per le 'Fake News' creato da Donald Trump attraverso il Comitato nazionale repubblicano sul cui sito sono stati pubblicati i vincitori,l'ultima iniziativa del presidente contro i media americani. Sono 11 in totale le storie denunciate dal presidente,che si è comunque sentiin dovere di esprimere lodi per la stampa affermando: "Ci sono molti grandi reporter che rispetto e un sacco di buone ...

Il vincitore è... Per le Fake News Trump "premia" il New York Times E supera il test cognitivo : ... Paul Krugman, che il 9 novembre 2016 - il giorno dopo le elezioni presidenziali - aveva previsto che l'economia "non si sarebbe mai ripresa" dell'elezione di Trump. Al secondo posto, la ABC. In ...

Trump premia le Fake News contro di lui. Ma alcune non sono notizie : Dunque aprendo la pagina è subito svelato il vincitore, 'Paul Krugman del New York Times, nel giorno della storica e schiacciante vittoria del presidente Trump, ha affermato che l'economia non si ...

Trump getta in pasto ai suoi elettori gli Oscar per le Fake news : Trionfa Paul Krugman, il premio Nobel per l'economia che sul New York Times ha scritto che "i mercati non si risolleveranno mai dopo Trump", mentre il Dow Jones sfonda record uno via l'altro, seguito ...

Usa - Trump assegna 'premi' Fake News : 'vincono' Nyt - Wp e Cnn : And the fake News winners are... https://t.co/59G6x2f7fD " Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 gennaio 2018

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 gennaio : Il governo vuol decidere cosa si può dire e cosa è Fake news : Il controllo L’ultima fake news: Viminale gestirà il servizio anti-balle Propaganda elettorale – Il commissariato online già esiste, sarà potenziato con più agenti in vista del voto. Oggi presentazione in pompa magna di Minniti e Gabrielli di Antonio Massari Il Ministero della Verità di Marco Travaglio L’invito è ufficiale, anzi ufficialissimo: “Domani 18 gennaio alle ore 17.00, presso il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per ...

MONICA VITTI RICOVERATA IN OSPEDALE/ Fake News sull'attrice - la richiesta di rispetto da colui che ama : Un'altra Fake news sconvolge il popolo dei social e il web ma per fortuna arriva la smentita da parte del marito di MONICA Vitta: "L'attrice non è RICOVERATA". Ecco i dettagli(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 20:38:00 GMT)

"Monica non è ricoverata un una clinica in Svizzera. È una Fake news" : "Più volte è apparsa in rete la notizia seconda la quale mia moglie Monica sarebbe da tempo ricoverata in una clinica svizzera specializzata. Non capisco come sia nata e quale sia la fonte di questa fake news", ha detto a CinecittàNews il fotografo e regista Roberto Russo marito dell'attrice Monica Vitti dal settembre 2000, dopo 27 anni in coppia. "Desidero pertanto smentire questa voce che con insistenza circola, rompendo ...