FABIO ROVAZZI Fedez pubblica il numero dell' amico su Instagram e chiede ai fan di

Il Vegetale - il nuovo film con FABIO ROVAZZI dal successo sul web al debutto cinematografico : trama e trailer : Esce oggi al cinema il nuovo film con Fabio Rovazzi Il Vegetale, la commedia scritta e diretta da Gennaro Nunziante, già regista di diversi film di Checco Zalone, quali Sole a catinelle, Cado dalle nubi e Quo vado?. Il film arriva nei cinema italiani da giovedì 18 gennaio, e segna il debutto cinematografico come attore del non cantante Fabio Rovazzi, protagonista della pellicola, distribuita da Walt Dinsey Company. Insieme a lui nel cast, ...

FABIO Rovazzi/ Fedez pubblica su Instagram il numero dell'amico : i commenti dei fan : Per fare uno scherzo a Fabio Rovazzi in occasione del suo compleanno, Fedez ha reso pubblico il numero di cellulare dell’amico, invitando tutti i suoi follower a mandargli un messaggio(pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 11:01:00 GMT)

FABIO ROVAZZI/ Fedez pubblica il numero di telefono dell'amico su Instagram : cellulare in tilt : Per fare uno scherzo a FABIO ROVAZZI in occasione del suo compleanno, Fedez ha reso pubblico il numero di cellulare dell’amico, invitando tutti i suoi follower a mandargli un messaggio(pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 09:25:00 GMT)

Il Vegetale - la recensione del film con FABIO ROVAZZI - SpazioGames.it : ... Il Vegetale racconta la storia di Fabio, laureato in Scienza della Comunicazione, il quale cerca di sbarcare il lunario facendo volantinaggio. L'amico pugliese che divide casa con lui (Pinuccio) lo ...

FABIO ROVAZZI diventa un fumetto. Sarà Paperazzi nel nuovo numero di Topolino : Indietro 13 gennaio 2018 ROMA – La musica, il cinema e ora anche il mondo di Topolino. Fabio Rovazzi diventa un fumetto. Lo youtuber, che Sarà al cinema dal prossimo 18 febbraio con Il Vegetale, si trasforma in Paperazzi nella cover del settimanale. Rovazzi in versione papero Sarà protagonista delle 4 storie raccontate nel numero […] L'articolo Fabio Rovazzi diventa un fumetto. Sarà Paperazzi nel nuovo numero di Topolino sembra essere il ...

FABIO ROVAZZI : generazione Bio vegetale - : Non a cambiare una generazione intera, ma a cambiare il proprio mondo più vicino, la propria famiglia , noi stessi. Non pretendere integrità morale dagli altri ma iniziare a pretenderla proprio da ...

Presentato a Roma “Il Vegetale” con FABIO Rovazzi : Uscirà al cinema il 18 gennaio 2018, distribuito da The Walt Disney Company Italia “Dopo aver rovinato la discografia italiana mi sembra giusto rovinare anche... L'articolo Presentato a Roma “Il Vegetale” con Fabio Rovazzi su Roma Daily News.

FABIO ROVAZZI su Topolino prima del debutto al cinema diventa Paperazzi in Tutto molto Vegetale : Fabio Rovazzi su Topolino si prepara per il grande debutto al cinema ne Il Vegetale. Il non cantante è il protagonista della nuova storia proposta da Panini Comics nelle vesti di Paperazzi. Si tratta di un doppio appuntamento per Fabio Rovazzi. Non solo sarà nei cinema il 18 gennaio ccon Il Vegetale, ma quello è anche il giorno del suo 24° compleanno. Il debutto al cinema segna quindi un nuovo traguardo per il non cantante, che si prepara ...

Il Vegetale - film al cinema con FABIO ROVAZZI : recensione e curiosità : Il Vegetale è il film al cinema in programmazione dal 18 gennaio 2018. La pellicola vede l’esordio sul grande schermo di Fabio Rovazzi, lo youtuber fenomeno della scena musicale italiana con il brano Andiamo A Comandare. La trama segue le vicende di Fabio, giovane neolaureato, disoccupato, alle prese con un padre ingombrante e con una sorellina capricciosa. Di seguito ecco trama, recensione, trailer e qualche curiosità sul ...

Il Vegetale - l’intervista a FABIO ROVAZZI : «E adesso andiamo a recitare» : Questa intervista è tratta dal numero 2 di Vanity Fair in edicola dal 10 gennaio «Ho sempre cercato un modo per infilarmi nel mondo del cinema: purtroppo, per arrivarci, ho dovuto fare il cantante». Non è ironico Fabio Rovazzi: dopo avere «comandato» in radio e su Youtube con il famoso trattore in tangenziale (150 milioni di views a oggi per andiamo a comandare), e aver conquistato le classifiche l’estate scorsa con Gianni Morandi (con Volare), ...

FABIO ROVAZZI studente senza lavoro nel trailer de Il Vegetale : Indietro 21 dicembre 2017 ROMA – Il countdown può finalmente iniziare. È online il trailer de Il Vegetale, il film che vede come protagonista Fabio Rovazzi. Prodotto e distribuito da The Walt Disney Company Italia, il film sarà nelle sale italiane dal 18 gennaio 2018. Il Vegetale racconta la storia di Fabio, giovane neolaureato che non […] L'articolo Fabio Rovazzi studente senza lavoro nel trailer de Il Vegetale sembra essere il primo su ...

FABIO ROVAZZI nel trailer del suo primo film - Il Vegetale : Nel giro di un paio di anni ha conquistato i social, ha fatto il botto con Andiamo a comandare ed è riuscito persino a coinvolgere Gianni Morandi in un progetto fortemente pop come quello del singolo Volare. A Fabio Rovazzi di consacrante mancava forse solo il cinema e la pellicola con cui debutta promette molto bene. In uscita il prossimo 18 gennaio, Il Vegetale, in cui è diretto accanto a Luca Zingaretti, da Gennaro Nunziate (regista dei ...

Il Vegetale : il trailer del primo film con FABIO Rovazzi : Impettito come solo alle grandi occasioni e con una ventiquattrore di pelle stringata al braccio, Fabio Rovazzi si prepara all’ennesimo colloquio di lavoro. «Signor Rovazzi, le piacerebbe lavorare nel mondo della pubblicità?», gli chiedono al di là della scrivania e Rovazzi quasi non ci crede. Sogna i layout, la messa a punto dei banner, il calcolo dei barter ma, come c’era da aspettarsi, finirà a consegnare volantini di porta in ...

FABIO ROVAZZI : in uscita a gennaio il primo film del re delle canzoni-social Video : Il giovanissimo re delle canzoni-social, #Fabio Rovazzi, ha deciso di darsi al cinema: il suo primo film uscira' nelle sale cinematografiche il prossimo gennaio 2018 e s'intitola 'Il vegetale'. Autore di successi canori come 'Andiamo a comandare', ora il cantante si aspetta di avere le stesse soddisfazioni dal mondo del cinema. La trama e l'uscita del film Le riprese del film sono iniziate nel settembre 2017 con un autorevole cast che comprende ...