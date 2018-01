F1 | la Mercedes presenterà la nuova vettura il 22 febbraio! Stesso giorno della Ferrari

: La Mercedes presenterà la W09, la vettura della stagione 2018, il 22 febbraio #F1 - f1_notizie : La Mercedes presenterà la W09, la vettura della stagione 2018, il 22 febbraio #F1 -

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Laha svelato la data in cuila monoposto per il Mondiale 2018: l'appuntamento è a Silverstone per il 22 febbraio 2018, loin cui anche lasvelerà la propria! Nessuna paura però perché non ci sarà contemporaneità tra i due eventi. L'ufficio stampacasa tedesca ha infatti fatto sapere che lavoreranno per evitare delle sovrapposizioni. Il Cavallino Rampante opterà per una presentazione online. I piloti saranno naturalmente Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.