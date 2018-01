Europei ghiaccio | duo azzurro 4 o per ora

Europei ghiaccio - duo azzurro 4° per ora : Tre piazzamenti nella top ten, due primati personali e un podio lì alla portata: parte bene l'Italia nella prima giornata degli Europei di pattinaggio di figura in corso in Russia, ultimo appuntamento ...

Ghiaccio - Europei di figura : Kostner - operazione eternità : Come nulla fosse: Mosca, da oggi, ospita gli Europei di figura numero 111 (solo per la seconda volta dopo quelli del 1965) e, all'apparenza, sembra un'edizione come le altre. Allo Sport Palace ritmi e tensioni sono quelli di ogni rassegna del genere. Con i protagonisti annunciati pronti a quattro giorni di gare incandescenti. Tra i più attesi, naturalmente, Carolina Kostner, ...

Pattinaggio di figura - Europei 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (17 gennaio). A che ora li vedremo sul ghiaccio? : Si aprono quest’oggi a Mosca i Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018: in programma ci saranno il programma corto maschile e quello delle coppie d’artistico. L’Italia sarà rappresentata da Matteo Rizzo tra gli uomini, mentre potrà schierare due coppie, Nicole Della Monica / Matteo Guarise e Valentina Marchei / Ondrej Hotárek. Le gare saranno trasmesse dalle reti di Raisport e di Eurosport. Di seguito il programma ...

Pattinaggio di velocità sul ghiaccio : un oro e due argenti agli Europei : L'Italia del Pattinaggio di velocità sul ghiaccio può sorridere grazie a tre medaglie giunte nella giornata di oggi. Per quanto riguarda il campo femminile, agli Europei di velocità a Kolomna, Francesca Lollobrigida e Francesca Bettrone hanno confezionato una grandissima doppietta conquistando la medaglia d'oro e d'argento nella Mass Start femminile. La pronipote di Gina Lollobrigida, è stata fantastica ed ha preceduto di soli 5 ...

