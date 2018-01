Esclusiva CalcioWeb – Chievo | dalla Roma può arrivare Maoudo Diallo | formula e dettagli

Esclusiva CalcioWeb – Reggiana - preso il classe 2000 Piazzi : formula e dettagli : La Reggiana viaggia in piena zona playoff nel girone B di Serie C. Il club emiliano ha chiuso il 2017 con un importante vittoria casalinga contro la Triestina. Intanto la dirigenza si muove sul mercato per rinforzare la rosa. Dopo Vignali è in arrivo Luca Cattaneo, esterno offensivo classe ’89. Si pensa però anche al futuro. In questo senso la Reggiana si è assicurata le prestazioni di Gabriele Piazzi, centrocampista classe 2000 cresciuto ...

Esclusiva CalcioWeb - Marchisio si è chiarito le idee : ecco la decisione in chiave mercato : 1/16 Marchisio (Foto LaPresse/Marco Alpozzi) ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Reggina - arriva Castiglia ma senza scambio con Maesano : Calciomercato Reggina – La Reggina continua a muoversi sul mercato, l’intenzione è quella di rivoluzionare la rosa e nelle ultime ore sono state effettuate alcune mosse. In particolar modo dopo gli arrivi di Giuffrida ed Armeno si sta per chiudere anche per Ivan Castiglia, si tratta di un ritorno, il centrocampista lascia la Triestina. Nelle ultime ore si era parlato di uno scambio con Maesano ma secondo indiscrezioni raccolte dalla ...

Esclusiva CalcioWeb – Bologna e Dortmund si sfidano per il classe 2000 Chaban del Marsiglia. Sondaggio anche del Milan : Karim Chaban, centrocampista classe 2000 del Marsiglia, potrebbe approdare in Italia in questa sessione di mercato. L’agente Riccardo Svanera della Erresse Pro è al lavoro per il futuro del giovanissimo giocatore del club francese. Bologna e Borussia Dortmund sono le squadre che hanno mostrato maggior interesse e che hanno avviato già i contatti con il procuratore. Milan, Cremonese e Southampton hanno invece effettuato un semplice ...

Esclusiva CalcioWeb – Torino - bloccato il giovane attaccante Damascan : arriverà a giugno a meno che… : Il Torino continua a lavorare sotto traccia per regalare a Mazzarri i rinforzi necessarri per cercare di centrare la qualificazione alla prossima Europa League. I granata intanto pensano anche al futuro. Nei giorni scorsi si è parlato molto di un interesse per il giovane attaccante Vitalie Damascan dello Sheriff Tiraspol. Ebbene, secondo indiscrezioni raccolte da CalcioWeb, il Torino avrebbe superato la concorrenza di Palermo e Maribor e ...

Esclusiva CalcioWeb – Parma-Bjarnason - parla l’agente : “stiamo parlando - fase interlocutoria” : Parma-Bjarnason, LE ULTIME – Il Parma è tra le squadre più attive in questa finestra di calciomercato. I ducali vogliono rinforzare la rosa per tentare la promozione diretta in Serie A. Dopo gli arrivi di Da Cruz e Vacca, il ds del club gialloblù, Daniele Faggiano, è pronto a mettere a segno altri colpi. Per il centrocampo piace molto Bjarnason, attualmente all’Aston Villa. Il giocatore, ex Pescara e Sampdoria, vuole tornare in ...

Esclusiva CalcioWeb – Foggia-Cinelli - nessun contatto tra le parti : la situazione : Foggia-Cinelli, LA situazione – Il Foggia è una delle squadre del campionato cadetto più attive in questo calciomercato. Già tre gli acquisti messi a segno: Leandro Greco e Tonucci dal Bari e il terzino Zambelli, quest’ultimo arrivato a parametro zero dopo essersi svincolato l’estate scorsa dall’Empoli. Ufficializzate anche le cessioni del regista Vacca, approdato al Parma, e di Empereur, finito al Bari. Nelle ultime ore è circolata ...

Esclusiva CalcioWeb – Napoli - accordo per Leno : le ultimissime novità : Il Napoli si avvicina a grandi passi al portiere che andrà a sostituire dal prossimo anno Pepe Reina. E’ stato infatti trovato l’accordo con il portiere del Bayer Leverkusen Bernd Leno. I due club nelle ultime ore sono tornati a discutere dell’affare per il classe ’92, affare che va a gonfie vele dato che la società partenopea ha già trovato l’accordo con l’entourage del calciatore. Manca ora quello col club ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - interesse di Crotone e Spal per Pantic della Dinamo Kiev : Alexandar Pantic, difensore della Dinamo Kiev, potrebbe approdare in Serie A in questa sessione di mercato invernale. Il centrale classe 1992 in stagione ha collezionato appena 5 presenze tra campionato, coppa d’Ucraina e Europa League e potrebbe decidere di cambiare aria per ritrovare la continuità perduta. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, Crotone e Spal hanno mostrato interesse per Pantic. Il difensore serbo costa ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Palermo - non solo Moreo : si insiste anche per Puscas. Le ultime su Embalo : Calciomercato Palermo – Il Palermo guida la classifica di Serie B. Il club rosanero punta alla promozione diretta in Serie A e per questo sta cercando di rinforzare la propria rosa. In giornata è stato raggiunto un accordo per Stefano Moreo del Venezia che arriverà in prestito oneroso con obbligo di riscatto. L’arrivo dell’ex Entella però non esclude quello di Georges Puscas, che il ds dei rosanero Fabio Lupo continua a ...

Esclusiva CalcioWeb - parla il ds del Sion : “Kasami al Bologna? Ecco la verità” : “Nessuna richiesta ufficiale, non credo che parta a gennaio”. Contattato dalla redazione di CalcioWeb, il ds del Sion Marco Degennaro, ha risposto ad una domanda molto in voga in queste ore. Si è infatti molto parlato di un possibile approdo del centrocampista Kasami al Bologna, ma il ds del club svizzero ha smentito tali chiacchiere. Secondo Marco Degennaro infatti, il calciatore dovrebbe restare alla base nel mese di gennaio e comunque al ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Reggina - la situazione su Porcino ed intanto arriva il secondo acquisto : Calciomercato Reggina – La Reggina è in ripresa nel campionato di Serie C, successo nel derby contro il Catanzaro che ha allontanato la crisi. Adesso la pausa prima di tornare in campo ma per il momento tiene banco il mercato. Come già annunciato in precedenza sarà rivoluzione con tanti acquisti e tante cessioni, importanti aggiornamenti anche su Porcino e De Francesco, in scadenza di contratto al termine della stagione. secondo ...

Esclusiva CalcioWeb - svolta per Darmian : si torna in Italia… ma non alla Roma - tutti i dettagli : Il terzino del Manchester United e della Nazionale italiana Matteo Darmian è stanco di far panchina e già nel mese di gennaio si appresta a fare le valige per tornare in Serie A dopo l’addio al Torino di qualche sessione di mercato fa. Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di CalcioWeb, sarebbero tre i club sulle tracce del calciatore, ma tra questi non c’è la Roma. La prima squadra a farsi viva dalle parti ...