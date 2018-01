'Ero innamorato di lei' - dal carcere la difesa del prof arrestato per violenza : Ha trascorso la seconda notte in carcere tra la disperazione, la paura che in prigione qualcuno gliela faccia pagare, e il pentimento. Ha ammesso le sue responsabilità Massimo De Angelis, il docente di lettere 53enne arrestato due giorni fa per aver abusato sessualmente dell'alunna 15enne cui faceva ripetizioni pomeridiane nello storico e prestigioso istituito dei gesuiti 'Massimo' di Roma. Durante l'interrogatorio di garanzia davanti al gip ...

