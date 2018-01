: RT @repubblica: Governo, Bonino: "Io ministra? Mai sottratta alle mie responsabilità" - irenben1 : RT @repubblica: Governo, Bonino: "Io ministra? Mai sottratta alle mie responsabilità" - dariopanz : RT @repubblica: Vaccini, Bonino: "Atteggiamento inconcepibile. Credo nella scienza e nel progresso" - Francesco2990 : RT @StefanoDeloren1: Verso le elezioni, Bonino: "L'accordo con il Pd è vicino, ma le intese si fanno in due" - PalazzoAntonio : RT @repubblica: Verso le elezioni, Bonino: "L'accordo con il Pd è vicino, ma le intese si fanno in due" - PalazzoAntonio : RT @RepubblicaTv: Governo, Bonino: "Io ministra? Mai sottratta alle mie responsabilità" -

"+Europa sarà presente alle regionali con liste proprie". Lo ha detto Emmaa Repubblica Tv. In Lombardia, "sosterrà la candidatura di Gori. Nel Lazio si è aperto un dialogo con Zingaretti", precisa.. "sial'con il Pd. Ho interesse a insistere in un impegno maggiore sull'Europa. Ragionare di collegi non è volgare. Speriamo di trovare sostegni per andare in Parlamento, ne siamo fuori da più di 5 anni". Io ministro? "Non mi sottrarrò alle responsabilità"(Di giovedì 18 gennaio 2018)