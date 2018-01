Elezioni | Salvini | “Bongiorno candidata Non è riciclata della politica” E lei

Elezioni - Berlusconi : “Se Strasburgo cancella la mia decadenza - vado a Palazzo Chigi. E Salvini al ministero dell’Interno” : “Se arrivasse da Strasburgo una sentenza che cassi la decisione del Senato non potrei tirarmi indietro e andrei a Palazzo Chigi. E’ poco probabile però perché conosco i tempi di Strasburgo“. Lo afferma Silvio Berlusconi a L’aria che tira su La7. “Se io andassi a Palazzo Chigi – ha aggiunto – penso che Salvini possa scegliere e lui essendo un centravanti di sfondamento potrebbe andare al ministero ...

Elezioni - Salvini : "Giulia Bongiorno sarà capolista della Lega" - : L'annuncio, in vista del voto del 4 marzo , è arrivato durante una conferenza stampa a Montecitorio. La candidatura dell'avvocato penalista "è il segno che il Carroccio cresce e punta su ...

Elezioni - colpaccio di Salvini Bongiorno candidata con la Lega"Priorità? La sicurezza delle donne" : L'avvocato Giulia Bongiorno "sarà capolista della Lega in diversi territori del Paese". Lo ha annunciato il segretario della Lega, Matteo Salvini. "E' il segno di una Lega che cresce, che coinvolge e punta su personalità della realtà civile, soprattutto su sicurezza, giustizia e difesa delle donne" Segui su affaritaliani.it

Elezioni - Giulia Bongiorno candidata della Lega. Salvini : “Capolista in diversi collegi” : “Giulia Bongiorno si candida come capolista della Lega in diversi territori del Paese”. Lo annuncia Matteo Salvini presentandosi in una conferenza stampa a Montecitorio con l’avvocato penalista, protagonista delle campagne contro la violenza sulle donne. “E’ – spiega Salvini – il segno di una Lega che cresce, coinvolge, punta su professionalità della realtà civile soprattutto nel campo della difesa della ...

Matteo Salvini - Marine Le Pen svela il piano segreto : accordo con il M5s dopo le Elezioni? : Il piano B di Matteo Salvini ? Rivelato da Marine Le Pen , o almeno è quanto sembra rileggendo in controluce l'intervista rilasciata dalla leader del Front National lunedì al Corriere della Sera . La ...

Elezioni - Matteo Salvini insiste : "Riaprire le case chiuse e no vacini" : "Ho detto che vanno riaperte le case chiuse e anche li' polemiche, qualunque proposta faccia la Lega sono polemiche: ma le case chiuse e' quello che succede in tutto il mondo sviluppato che non fa finta di niente" Segui su affaritaliani.it

Elezioni - Matteo Salvini insiste "Bisogna riaprire le case chiuse" E difende Fontana sui migranti : "Ho detto che vanno riaperte le case chiuse e anche li' polemiche, qualunque proposta faccia la Lega sono polemiche: ma le case chiuse e' quello che succede in tutto il mondo sviluppato che non fa finta di niente" Segui su affaritaliani.it

Elezioni - la “resa” di Salvini su Lupi&Co : “Incoerente sui riciclati nel centrodestra di Noi con l’Italia? Noi facciamo le nostre liste…” : Altro che veti ribaditi per mesi. Con l’esigenza di dover raggiungere il 40% per provare a vincere le Elezioni e formare un governo, pure Matteo Salvini sembra ormai essersi ammorbidito su quelli che prima considerava “riciclati” e che ora si ritroverà alleati nella quarta gamba del centrodestra. Ovvero, Maurizio Lupi e gli ex alfaniani, l’ex Scelta civica Zanetti, pure l’ex leghista Flavio Tosi. “Metteremo ...

Elezioni - Salvini : “Viva Orietta Berti - il Pd liberi la Rai”. “Escludo ogni inciucio post-voto con Pd e 5 Stelle” : “I 5 Stelle cambiano idea troppo spesso e noi della Lega puntiamo solo a un governo di centrodestra: maxi-inciuci con Pd e 5 Stelle li escludo categoricamente. Il fatto che la campagna sia incentrata su Orietta Berti vuol dire che siamo messi male, comunque a me lei piace anche se mio figlio non sarà d’accordo: viva Orietta Berti. Il Pd, invece di pensare a questo, cerchi di liberare la Rai, che si rende ogni giorno protagonista di ...

Elezioni - Rosato (Pd) : “Salvini invita M5S in piazza? Alleanza tra incapaci e demagoghi”. E su LeU : “Marginali” : “C’è un pezzo di sinistra che è marginale che pensa solo a dare messaggi contraddittori: un giorno parlano con M5S l’altro con chi non si sa. Pensiamo ci vogliano messaggi chiari, una sinistra di governo è una sinistra capace di raccogliere consenso e fare proposte”. Così il capogruppo Pd alla Camera Ettore Rosato in sala stampa. L'articolo Elezioni, Rosato (Pd): “Salvini invita M5S in piazza? Alleanza tra ...

SONDAGGI POLITICI/ Elezioni 2018 - Berlusconi-Salvini ‘boom’ : centrodestra al 39% - Renzi ancora ko : SONDAGGI POLITICI Elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie Elezioni 2018: Berlusconi-Salvini al top, centrodestra al 39%. Renzi ancora in calo, M5s non sfonda(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 01:10:00 GMT)

Elezioni 2018 - Di Maio : "Immigrati? Prima gli italiani". E Salvini lo stuzzica : ... dovuto spesso a una grande incompetenza", dice il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan alla trasmissione in 1/2 di Lucia Annunziata. Del Movimento "si è fatto una idea guardando due esperienza: ...

Maroni cerca la pace con Salvini e si chiama fuori anche dalle Elezioni politiche : di Marco Conti ROMA 'Basta con le polemiche, non mi occupo più di politica perché, come ho detto, me ne libero e me ne vado, lascio e quindi così sarà'. Roberto Maroni si appresta ad allungare la lista di quelli del 'mi si nota di più se non mi candido'. Dopo lo ...

