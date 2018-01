Elezioni | Berlusconi | “Se Strasburgo cancella la mia decadenza | vado a Palazzo Chigi E

Elezioni - D’Alema : “Berlusconi e Renzi? Tra poco li sentiremo promettere come Lucio Dalla che sarà tre volte Natale” : Grasso come leader “è se stesso: una persona seria – afferma D’Alema – Certo è più difficile conquistare la scena, se uno non partecipa a questa grottesca gara a chi la spara più grossa, cui sono impegnati a pari titolo il grande maestro Berlusconi e il suo giovane allievo Renzi. Tra poco li sentiremo promettere come Lucio Dalla che sarà tre volte Natale“. A dirlo è Massimo D’Alema, intervistato dal Corriere della Sera, ...

Elezioni - De Benedetti : “Di Maio premier? Sarebbe disastro - poveraccio. Ha ragione Berlusconi - c’è da scappare” : “Luigi Di Maio presidente del Consiglio? Andiamo bene. Non penso che accadrà, ma penso soprattutto che Sarebbe un disastro per questo Paese, l’incompetenza al potere. E’ un poveraccio”. Sono le parole dell’imprenditore Carlo De Benedetti, ospite di Otto e Mezzo (La7), circa la possibilità che Luigi Di Maio, candidato M5S alla presidenza del Consiglio, diventi premier. E ribadisce che è un “poveretto che non neanche di cosa parla” a proposito ...

Elezioni 2018 - De Girolamo : “Berlusconi sarà premier - con noi fisco amico” : “Il nostro programma avrà pochi punti e tutti realizzabili: a partire dalla sicurezza arrivando fino al fisco, che con un governo di centrodestra tornerà ad essere amico dei cittadini. Per quanto riguarda Fontana, penso si sia trattato di un semplice peccato di ingenuità. Per quanto riguarda invece le regionali nel Lazio, vogliamo vincerle: Pirozzi è un ottimo sindaco, ma serve un candidato che metta d’accordo tutti e lui si è fatto ...

Elezioni - “la linea dura contro i migranti vale fino al 30% dei voti”. Ecco il motivo delle sparate di Berlusconi e della Lega : Il passo verso destra di Silvio Berlusconi con quel “mezzo milione di immigrati che devono delinquere per vivere” e il salto verso un linguaggio da Ku Klux Klan del leghista Attilio Fontana, pronto a rispolverare il concetto di “razza bianca”, trovano una spiegazione nelle analisi dei sondaggisti. Perché il tema dei migranti e il controllo dei flussi hanno un peso preciso nelle urne: con probabilità maggiore al 90 per ...

Elezioni : Corrao (M5S) - Berlusconi? Un fallito politicamente : Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - "Sentire parlare ancora Berlusconi, dopo tutti i danni che ha fatto all'Italia, non so se fa più ridere o piangere. Il fatto che lui sia ancora il leader del centrodestra, così come Renzi del centrosinistra, è emblematico della situazione in cui si trova il nostro Paes

Elezioni - Berlusconi attacca M5S - 'setta guidata da un vecchio comico' : Per le regionali del Lazio, sancita la 'convergenza politica e programmatica' tra Leu e Zingaretti. 'C'è accordo per una svolta a sinistra', dice Grasso che però critica 'Buona scuola' e Jobs act' e ...

Berlusconi ha tenuto il suo show nel salotto di Barbara D'Urso. Le promesse mirabolanti fioccano, ma i vecchi tempi sono lontani. Eppure è l'ago della bilancia.

SONDAGGI POLITICI Elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie Elezioni 2018: Berlusconi-Salvini al top, centrodestra al 39%. Renzi ancora in calo, M5s non sfonda

SONDAGGI Elezioni 2018, intenzioni di voto e ultime notizie: dati POLITICI ed elettorali, centrodestra al 36% con super Fratelli d'Italia. Scende Grasso con LeU, Calenda al top tra ministri

Elezioni - Berlusconi : con M5s a governo magistratura militante : Roma, 14 gen. (askanews) - "Se vincesse" il M5s "potrebbe portare al governo gli esponenti peggiori della magistratura militante". Lo ha detto Silvio Berlusconi a 'Domenica live'."Nel '94 - afferma - ...

Elezioni 2018 - Berlusconi e le larghe intese : "Solo se il Pd firma il mio programma" : Bobo a me ha detto che vuole cambiare vita e lasciare la politica. Bacchetta Stefano Parisi " a metà del guado con la quarta gamba " "perché fa troppo il protagonista". Afferma che la flat tax "sarà ...

Elezioni 2018 - la strategia di Berlusconi (incandidabile) per entrare in Parlamento : Milano, 12 gennaio 2018 - L'obiettivo è chiaro: rientrare in Parlamento anche se alle Elezioni politiche del 4 marzo sarà ancora incandidabile per gli effetti della condanna definitiva e per l'...

Silvio Berlusconi a Porta a Porta, oggi 11 gennaio 2018: il leader di Forza Italia in vista delle Elezioni politiche 2018, tra larghe intese e Centrodestra

SILVIO BERLUSCONI a PORTA a PORTA, oggi 11 gennaio 2018: il leader di Forza Italia in vista delle Elezioni politiche 2018, tra larghe intese e Centrodestra