Un "pulsante rosso" a disposizione degli utenti del web per segnalare. E' il nuovo servizio messo a disposizione dalla Polizia postale su www.commissariatodips.it. Un team verificherà le segnalazioni e, in caso di infondatezza,pubblicherà una smentita. Al dibattito sullein tutti i Paesi, si abbina"la necessità di arginare, in periodo di campagna elettorale, chi, allo scopo di condizionare l'opinione pubblica e orientare le scelte,rendono virali notizie destituite di ogni fondamento".(Di giovedì 18 gennaio 2018)