Elezioni 2018 | Polizia postale e Viminale lanciano il Red Button contro le fake news

Elezioni 2018 : italiani bamboccioni! E anche un po’ rincoglioniti : Ogni volta che si va a votare i partiti progressisti si rendono conto che la destra rischia di vincere “parlando alla pancia degli italiani”. Così quel topinambur di Berlusconi può andare in tv a dire che la criminalità è aumenta. E puoi affannarti quanto vuoi a snocciolare i dati che dimostrano che la criminalità è molta meno di quando al governo c’era lui col suo cerchio magico ricco di superman inquisiti e condannati. In Italia ci sono 5 ...

Elezioni politiche 2018 - Giulia Bongiorno capolista della Lega : "Giulia Bongiorno si candida come capolista della Lega in diversi territori del Paese". L'annuncio a sorpresa lo dà Matteo Salvini presentandosi in una conferenza stampa a...

Riforma pensioni ed Elezioni 2018 - Monti : proposte da ciarlatani - ultime novità : Le ultime novità sulla Riforma pensioni al 18 gennaio 2018 ruotano intorno alle prossime elezioni ed alle tante promesse elettorali che i vari candidati leader stanno facendo al popolo. Per il Senatore Monti, ospite nell'ultima trasmissione di Floris a 'di Martedì', si sta assistendo ad uno spettacolo orribile di assoluta diseducazione civica. Monti critica anche duramente chi continua a promettere di poter abolire la Riforma Fornero, anche ...

Elezioni 2018 - è gara a chi la spara più grossa. Ma non mancavano i soldi? : Se non lo avessi sentito con le mie orecchie, se non lo avessi letto in molti quotidiani giuro che non ci avrei mai creduto. L’Italia è un paese ricchissimo, una sorta di paradiso nel quale con banali accorgimenti sarà possibile recuperare decine e decine di miliardi razionalizzando le spese, facendo pagare finalmente il dovuto agli evasori, eliminando i privilegi e i canoni più insopportabili. Lo so che si rischia di scivolare nella più orrenda ...

Ultimi Sondaggi Elezioni politiche 2018 : su Lega e FI - PD e 5 stelle in discesa Video : Oggi 17 gennaio 2018 andiamo ad analizzare gli interessanti dati che ci arrivano dagli Ultimi Sondaggi [Video]relativi alle prossime elezioni politiche. Durante la trasmissione DiMartedì in onda ieri sera sono stati mostrati i Sondaggi Ipsos di Pagnoncelli in cui è stato chiesto al campione di elettori chi ha più possibilita' di diventare il prossimo presidente del Consiglio se a vincere fosse il centro destra, il centro sinistra o il #M5S. ...

Elezioni 2018 - quando il voto è come un like : Roma, 16 gennaio 2018 - Ache se le notizie sono poche, il rumore molto e gli effetti pratici finali (leggi: voti) da verificare, i partiti spingono fino in fondo il pedale dei social network . E nella ...

Elezioni 2018 - De Girolamo : “Berlusconi sarà premier - con noi fisco amico” : “Il nostro programma avrà pochi punti e tutti realizzabili: a partire dalla sicurezza arrivando fino al fisco, che con un governo di centrodestra tornerà ad essere amico dei cittadini. Per quanto riguarda Fontana, penso si sia trattato di un semplice peccato di ingenuità. Per quanto riguarda invece le regionali nel Lazio, vogliamo vincerle: Pirozzi è un ottimo sindaco, ma serve un candidato che metta d’accordo tutti e lui si è fatto ...

Elezioni 2018. Quando si vota e tutte le scadenze : Mancando poco più di un mese e mezzo alla data elettorale del 4 marzo, incalzano le scadenze di ordine giuridico-amministrativo. Da Quando, a fine dicembre, il Presidente del Consiglio ha promulgato il decreto di scioglimento delle Camere e l’indizione dei comizi elettorali (il termine deriva dal latino plurale ‘comitia’, le assemblee del popolo a sua volta suddiviso per curie, centurie, tribù), è anche entrata in vigore la ...

Elezioni 2018 - scegliete chi più nuoce all’aristocrazia finanziaria : Le Elezioni politiche del 4 marzo 2018 si avvicinano e regna a ogni latitudine la confusione. Non solo negli elettori, invero: ma anche nelle stesse formazioni politiche, che sempre più si configurano, di fatto, magari senza saperlo, in comitati d’affari della classe dominante apolide finanziaria. La politica tende sempre più a diventare mera continuazione dell’economia con altri mezzi. E non dell’economia in senso generale, ...

Elezioni 2018 - Carofalo (Potere al popolo) : “Si all’Europa dei popoli. Alleanze escluse” : “Siamo sicuramente una forza che crede nell’Europa dei popoli e nella possibilità di in una alleanza tra i Paesi del sud Europa. Secondo noi è possibile immaginare di votare sui Trattati europei, ma è possibile anche dall’interno dell’Europa fare battaglia politica. Tutti quelli che in questi anni hanno promosso politiche che hanno portato alla precarizzazione del lavoro e alla distruzione dell’ambiente sono per ...

Elezioni 2018 - ho trent’anni e andrò a votare. Ma controvoglia : Ho trent’anni e il prossimo 4 marzo andrò a votare. Sarà più un dovere che un diritto. Dopo un’infilata di governi rifilati e non eletti, dopo voti di fiducia che tolgono fiducia, dopo leggi elettorali che mantengono la desinenza in -um ma variano gli umori, e nel cumulo degli scarti, voglio, fortissimamente voglio, votare. E voglio che sia un odioso voto utile, cogliere l’occasione di una democrazia in saldo per ambire a incidere con ...

Elezioni politiche 2018 : tutte le liste - i candidati - i programmi e i sondaggi : Elezioni politiche 2018, è iniziato il conto alla rovescia: il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto che scioglie le...

Elezioni - i candidati alle Elezioni politiche 2018 : alle elezioni politiche 2018 di domenica 4 marzo 2018 gli italiani andranno alle urne per eleggere...