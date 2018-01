: #BreakingNews Drogata e stuprata a Milano,tre arresti - CybFeed : #BreakingNews Drogata e stuprata a Milano,tre arresti - NotizieIN : Drogata e stuprata a Milano,tre arresti - Pietro2741 : A Milano orribile! Ragazza drogata e stuprata per ore da 3 delinquenti di razza bianca. SAlvini ..aspettiamo il tuo autorevole commento!! - GiostraGiacomo : Drogata e stuprata dal branco: scattano tre arresti a Milano - il Giornale - leoberthi : RT @allnews24eu: Drogata e stuprata dal branco: scattano tre arresti a Milano - -

. E' accaduto ad aprile scorso a una ragazza di 23 anni e ora i tre uomini che le usarono violenza sono stati arrestati. In carcere sono finiti un 48enne, un 28enne e un 22enne. La ragazza era stata invitata in un pub dall'uomo più adulto,che conosceva, e che era con gli altri due. Nel locale le somministrarono la droga, mentre gli abusi avvennero per diverse ore in un appartamento non lontano dal pub. Due dei violentatori sono recidivi. Telecamere e dna hanno permesso l'arresto dei tre.(Di giovedì 18 gennaio 2018)