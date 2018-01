Don Matteo 11 – Seconda puntata del 18 gennaio 2018 – Anticipazioni e trama

Don Matteo 11/ Anticipazioni del 18 gennaio 2018 : arriva il piccolo Cosimo! : Don MATTEO 11, Anticipazioni del 18 gennaio 2018, in prima tv assoluta su Rai 1. Il prete di Spoleto decide di accogliere in Canonica Cosimo, mentre Cecchini si finge Capitano. (Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 06:27:00 GMT)

Don Matteo 11 - anticipazioni puntata 18 gennaio : il maresciallo Cecchini fa amicizia con Cosimo : Dopo il clamoroso successo della prima messa in onda, giovedì 18 gennaio alle 21.25 su Rai1 torna l’appuntamento con la storica serie Rai che racconta le peripezie dell’ormai celebre sacerdote di Gubbio, interpretato da Terence Hill, e prosegue la vicenda legata ai personaggi che si muovono con la cittadina umbra sullo sfondo: salutato il capitano Tommasi (Simone Montedoro), Don Matteo porterà a vivere con sé Cosimo (Federico ...

Lo 'choc' musicale in Don Matteo. Perché hanno cambiato la sigletta? : L'atteso ritorno di Don Matteo su Rai Uno con Terence Hill e la nuova serie di Canale 5 Immaturi capitanato Ricky Memphis.

Michele Santoro - il sospetto di Aldo Grasso sul tracollo degli ascolti : 'Lo schianto con Don Matteo era intenzionale' : La prima puntata della nuova stagione di 'M' di Michele Santoro su Raitre si è sfracellata senza appello. I dati dello share hanno condannato il teletribuno al 4,9%,contro il 30,6% e il 32,6% delle ...

Don Matteo - l'antico che fa ancora successo : Vabbè l'altra sera è ricominciato Don Matteo e contro il prete investigatore non c'è nulla da fare. Altro che stare a parlare, studiare, ragionare sui nuovi linguaggi televisivi, sulle serie made in Usa così moderne, brillanti, attuali, sceneggiate e scritte benissimo. Arriva lui, l'anziano Terence Hill, con sempre la stessa espressione facciale e qualche ruga in più, le stesse vicende su cui indagare, gli stessi personaggi ...

Don Matteo - lezione a Boldrini : Capitana? Si usa solo maschile : "La parola capitana in italiano non esiste, c'è solo il maschile". Un dialogo tra due protagonisti di Don Matteo suona un po' come una lezione per Laura Boldrini. La scena che è andata in onda in uno degli ultimi episodi fa riflettere. Il maresciallo interpretato da Nino Frassica saluta il nuovo capitano, una donna giovane che prende il timone della stazione dei carabinieri. Quando la saluta gli scappa un ...

Don Matteo 11 - seconda puntata : il sacerdote è nei guai? : La seconda puntata della fiction Don Matteo 11 si dividerà in due episodi ricchi di adrenalina e colpi di scena. Nel primo il prete accoglierà in canonica il piccolo Cosimo, mentre nel secondo assisteremo ad un omicidio dai risvolti piuttosto particolari. La rinomata fiction Rai “Don Matteo” è finalmente tornata sui nostri teleschermi con la sua undicesima ed attesissima stagione, che a quanto pare sembra avere tutte le carte in regola per ...

