Domani | Palazzo Barbieri | In partenza a Verona la rassegna T-Donna con Daniela Poggi

L'Aquila - Domani due Nobel a riconsegna palazzo ex Gil : L'Aquila , 13 nov. (askanews) Ci saranno due premi Nobel domani a L'Aquila alle 13,30 alla cerimonia di restituzione del palazzo ex Gil alla comunità, (diverrà sede del Gran Sasso Science Institute) ...

Lombardia : Domani a palazzo Pirelli al via 'consiglieri per un giorno' : Milano, 5 nov. (AdnKronos) - Prenderà il via domani l’iniziativa 'Il Consiglio entra nelle scuole- Consiglieri per un giorno', che vede la partecipazione di 14 scuole di 8 province lombarde per un totale di oltre 700 studenti. Al primo incontro, che si terrà all’auditorium Gaber di palazzo Pirelli d