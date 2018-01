Discesa femminile di Cortina d' Ampezzo LIVE! Lista di partenza e azzurre in gara

Sci alpino - Discesa femminile Cortina 2018 : Vonn davanti a tutte dopo la prima prova. Goggia e Brignone seconda e quinta : Si è da poco conclusa la prima prova cronometrata sull'Olympia delle Tofane di Cortina, la pista sulla quale venerdì e sabato gareggeranno le discesiste impegnate nella Coppa del Mondo di sci alpino femminile . Lindsey Vonn ha fatto segnare nettamente il miglior tempo, con il crono di 1'37 99 , dimostrando subito di essere a proprio agio su un tracciato in cui fra Discesa e ...

Sci alpino - Discesa femminile Cortina 2018 : Vonn davanti a tutte dopo la prima prova. Goggia e Brignone seconda e quinta : SI è da poco conclusa la prima prova cronometrata sull’Olympia delle Tofane di Cortina, la pista nella quale venerdì e sabato gareggeranno le discesiste impegnate nella Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Lindsey Vonn ha fatto segnare nettamente il miglior tempo, con il crono di 1’37″99, dimostrando subito di essere a proprio agio su un tracciato in cui fra Discesa e superG ha vinto ben undici volte. seconda la nostra ...

Sci - la Discesa libera femminile è dominio azzurro : podio Goggia-Brignone-Fanchini : Una tripletta che mette il sorriso in vista delle Olimpiadi invernali sudcoreane, in programma tra meno di un mese. In questo momento la discesa libera femminile di sci alpino è terra di conquista italiana. Sulla storica pista dedicata a Franz Klammer di Bad Kleinkirchheim, in Austria, Sofia Goggia, Federica Brignone e Nadia Fanchini hanno monopolizzato il podio della gara di Coppa del Mondo: prima, seconda e terza, senza rivali. Nella nebbia ...

Sci alpino - Discesa femminile Bad Kleinkircheim 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Raisport HD e Eurosport HD trasmetteranno il SuperG di Bad Kleinkirchheim in diretta tv, mentre per lo streaming sono disponibili le piattaforme Rai Play, Eurosport Player e Sky Go. OA Sport vi ...

Sci alpino - Discesa femminile Bad Kleinkircheim 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Continua il weekend di gare della Coppa del Mondo di sci alpino femminile a Bad Kleinkircheim, in Austria, dove oggi si è disputato il sueprG vinto dalla nostra Federica Brignone. Domani sarà il turno della velocità pura, con la Discesa libera: tante le sciatrici che possono ambire alla vittoria, a cominciare proprio dalle nostre Brignone e Goggia, che insieme a Johanna Schnarf e Nadia Fanchini formeranno un quartetto che può confermare quanto ...

Sci alpino - Discesa femminile Bad Kleinkirchheim 2018 : cancellata la prima prova a causa delle condizioni della neve : Le discesiste della Coppa del mondo non scenderanno in pista oggi. Sull’impianto di Bad Kleinkirchheim, Austria, dove sabato 13 e domenica 14 si terranno rispettivamente una Discesa libera e un superG, le condizioni della neve non hanno permesso il regolare svolgersi della prova cronometrata di Discesa, inizialmente in programma alle 13. Resta dunque solamente la prova di domani, venerdì 12, come unica possibilità per testare il tracciato, ...

Sci alpino : la Discesa femminile di Val d’Isere sarà recuperata a Cortina. Flavio Roda : “La Thuile tornerà in ballo da gennaio” : La FIS ha ufficialmente comunicato che la discesa libera femminile della Val d’Isere, valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 e non disputata per l’impossibilità di svolgere le prove cronometrate nei giorni precedenti, sarà recuperata a Cortina d’Ampezzo il prossimo 19 gennaio 2018. La tappa italiana sulla pista dell’Olimpia delle Tofane già prevedeva due prove veloci, una discesa e un superG: il nuovo programma, dunque, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci Alpino femminile 2017-2018 : la graduatoria dopo la Discesa di Lake Louise. Domina Mikaela Shiffrin! : Mikaela Shiffrin è sempre più la Dominatrice della Coppa del Mondo di sci Alpino. L’americana ha vinto anche in discesa, primo successo in questa specialità, trionfando nella seconda gara sul percorso di Lake Louise. Sul podio con lei Viktoria Rebensburg e Michelle Gisin. Shiffrin con questa vittoria ha incrementato il suo vantaggio in vetta alla Classifica generale, precedendo proprio la Rebensburg di oltre 100 punti. Ancora, con il ...

Sci alpino - Discesa femminile 2 Lake Louise 2017 : Mikaela Shiffrin extraterrestre! Battute Rebensburg e Gisin. Ottava Sofia Goggia : L’extraterrestre è arrivata anche nella velocità. Dopo il podio di ieri, Mikaela Shiffrin ha vinto la seconda Discesa del weekend di Coppa del Mondo di Lake Louise. Una prova “sprint”: un incendio ad un generatore elettrico ha costretto a un rinvio della partenza di oltre un’ora, portando gli organizzatori ad abbassare la partenza. La gara è quindi diventata un terno al lotto e ad uscire vincitrice è stata ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 2 dicembre : inizia la Discesa femminile! Svindal vince tra gli uomini - Innerhofer e Paris quarto e quinto! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport Invernali del 2 dicembre 2017. Si preannuncia una giornata intensissima tra neve e ghiaccio: tutte le discipline scendono in campo. Si incomincia da Lillehammer, terra di dolci ricordi per il fondo azzurro alle ore 9. Nella stessa località norvegese anche la Combinata Nordica, poi Slittino, Salto con gli sci, Speed Skating, Biathlon, Snowboard e gran finale con lo Sci Alpino. OASport ...

Sci alpino - Discesa femminile Lake Louise 2017 – Cambia il programma! Il nuovo orario d’inizio (2 dicembre) : La Discesa libera femminile in programma a Lake Louise (Canada) è stata posticipata. La prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino doveva iniziare alle ore 20.30 (italiane) ma a causa di un problema elettrico la partenza è stata rinviata alle ore 21.30. Le ragazze verranno portate al cancelletto di partenza con i gatti delle nevi. Ad aprire le danze sarà Anna Veith, poi subito Elena Fanchini che si gioca la vittoria. ...

Sci alpino - Discesa femminile 2 Lake Louise 2017 : la startlist ed i pettorali di partenza. Orario d’inizio e come vederla in tv : Seconda Discesa in due giorni per la Coppa del Mondo femminile 2017-2018 di sci alpino. Dopo la vittoria di ieri di Cornelia Huetter si torna in pista per un’altra entusiasmante gara. Tina Weirather cercherà il riscatto dopo essere stata beffata per soli 9 centesimi, mentre Mikaela Shiffrin proverà a replicare l’exploit di ieri, quando ha raggiunto il primo podio in Discesa. Soprattutto, l’americana è intenzionata a racimolare ...

LIVE Sci alpino - Discesa femminile Lake Louise 2017 in DIRETTA : Sofia Goggia ed Elena Fanchini a caccia del successo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera femminile di Lake Louise, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Sulle nevi canadesi si disputerà la prima gara veloce della stagione femminile, crocevia fondamentale per capire i valori in campo in previsione della stagione. L’Italia punta tutto sul talento esplosivo di Sofia Goggia e su Elena Fanchini, apparsa molto brillante nelle due prove disputate fino ...