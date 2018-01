Decapitano neonato durante il parto

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 18 gennaio 2018) I genitori di un bambino hanno denunciato la morte del piccolo, decapitatoildal personale dell'ospedale Juan Domingo Peron a Tartagal, una città al nord dell'Argentina. L'episodio è accaduto a fine dicembre ma è balzato alla cronaca soltanto adesso a causa della sospensione dei due medici presenti al. La decapitazione Una coppia di genitori, Reina Natalia Velàsquez di 30 anni, incinta da 22 settimane, e suo marito, si era recata all'ospedale di Tartagal a causa dei forti dolori all'addome della donna. Il piccolo era ancora vivo e lo si è potuto dedurre da un'ecografia fatta proprio in ospedale e grazie alla quale si era potuto sentire il battito del cuoricino del piccolo. In salalo staff di medici e infermieri, non appena ilha cominciato a venir fuori, ha cominciato ad allungargli gambe e braccia perché era rimasto incastrato dalla testa all'interno ...