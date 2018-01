David Bowie | a due anni dalla morte arrivano i dischi rimasterizzati

Indimenticabile David Bowie : la sua musica "vende" ancora : Sfoglia gallery Tra il gennaio del 2016 e lo stesso mese del 2018, gli album di David Bowie avrebbero, difatti, venduto oltre due milioni di unità , tra copie fisiche, digitali e streaming. I singoli,...

Indimenticabile David Bowie : la sua musica «vende» ancora : Due anni sono trascorsi dalla morte di David Bowie, ma la sua musica non è stata dimenticata nel Regno Unito. La Official Charts Company, associazione britannica incaricata di stilare le classifiche musicali ufficiali nazionali, ha reso noto come il Duca Bianco abbia continuato a vivere nelle cuffiette dei propri compatrioti. Negli stereo, nei computer. Sfoglia gallery Tra il gennaio del 2016 e lo stesso mese ...

Perchè David Bowie aveva occhi di colore diverso : Perchè David Bowie aveva occhi di colore diverso? Due anni fa ci lasciava il Duca bianco del rock David Bowie, a 69 anni. Compiuti peraltro qualche giorno prima, l’8 gennaio 2016. Data in cui è stato pubblicato anche il suo venticinquesimo album: Blackstar. Sul web sono piovute per giorni dediche da parte di fan e colleghi. Ma anche tanti aneddoti. Anche riguardanti il perché dei suoi occhi di colore diverso, un particolare che ne ha fatto ...

La Vita in Diretta/ Anticipazioni 10 gennaio 2018 : il ricordo di David Bowie e il taxi magico di Caterina : La Vita in Diretta, Anticipazioni puntata del 10 gennaio 2018. Francesca Fialdini e Marco Liorni presentano il ricordo di David Bowie e il taxi magico di Caterina.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 15:20:00 GMT)

David Bowie : è 'Heroes' la canzone più amata del Duca Bianco su Spotify - ecco le TOP TEN : Dai Paesi in cui viene maggiormente ascoltato alle città italiane in cui le hit leggendarie dell'icona britannica sono più popolari, lo streaming una volta tanto premia un artista senza tempo, ...

David Bowie - l’omaggio tv nel 2°anniversario della morte : Il 10 gennaio, nella storia della musica, è la data di nascita di tanti artisti, da Pat Benatar a Rod Stewart, ma da un paio d’anni porta il bordino nero: il 10 gennaio 2016 moriva David Bowie, lasciando sconvolto e attonito il mondo della musica e non solo. Due giorni prima, in concomitanza del suo 69°compleanno, il Duca Bianco aveva pubblicato Blackstar, disco oscuro considerato poi il suo lascito artistico. Se il tempo passa – e ...

Oggi David Bowie avrebbe compiuto 71 anni - ricordo di un mito che difficilmente tramonterà : Intanto la Parlophone Records ha reso disponibile sulle piattaforme di streaming musicale un demo inedito di Let's Dance , hit dall'omonimo disco del 1983. Prosegue, inoltre, il tour della mostra ...

La demo di Let's Dance di David Bowie - un contenuto inedito nel giorno del suo compleanno (audio e testo) : Il contenuto in questione è una demo di Let's Dance di David Bowie, che da oggi è online per l'ascolto in streaming su Spotify e in digital download. Let's Dance è la title track dell'album ...

La demo di Let’s Dance di David Bowie - un contenuto inedito nel giorno del suo compleanno (audio e testo) : La demo di Let's Dance di David Bowie è da oggi disponibile. Oggi, lunedì 8 gennaio 2018, David Bowie avrebbe compiuto 71 anni e, per celebrarlo, la sua etichetta discografica ha deciso di rendergli omaggio attraverso la pubblicazione di un nuovo contenuto inedito. Il contenuto in questione è una demo di Let's Dance di David Bowie, che da oggi è online per l'ascolto in streaming su Spotify e in digital download. Let's Dance è la title ...

La Volvo 262C di David Bowie venduta all’asta per 180 mila euro – FOTO : Alle aste di auto c’è sempre qualche sorpresa. Come quella accaduta in Svizzera, dove una Volvo 262C del 1981 è stata venduta alla cifra astronomica di 212.800 franchi ovvero oltre 180 mila euro. Contro un valore normale che, a seconda di chilometraggio e condizioni generali, oscilla tra i 5 e i 25 mila euro. A renderla così speciale è stata la mano “artigiana” di Bertone che l’ha realizzata, ma soprattutto il primo ...

David Bowie in cento libri. Online il Book Club di Ziggy Stardust : Un Club del libro, in onore di David Bowie. Di quella sua passione mai nascosta, ché una settimana – diceva Ziggy Stardust – può ritenersi soddisfacente solo se porta con sé tre o quattro romanzi. Duncan Jones, figlio della star scomparsa nel gennaio scorso, ha pensato di onorare le velleità del padre, fondando Online un circolo in suo nome. https://twitter.com/ManMadeMoon/status/945824205924216833 «Mio padre – ha scritto su Twitter Jones, oggi ...

ENRICO RUGGERI/ Video - i Decibel tornano a Sanremo cantando David Bowie : Video, ENRICO RUGGERI ha annunciato che assieme ai Decibel tornerà a Sanremo dove canterà alcuni classici di un grande della musica internazionale come David Bowie.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 20:59:00 GMT)

Il documentario David Bowie – The Last Five Years il 27 dicembre in TV : il ricordo del Duca Bianco a due anni dalla scomparsa : Questa sera in tv il documentario David Bowie - The Last Five Years che ripercorre gli ultimi cinque anni di vita del cantautore statunitense, scomparso nel gennaio del 2016. A quasi due anni dalla morte, VH1 trasmetterà stasera il documentario in sua memoria, a partire dalle 21:10. Diretto da Francis Whately e prodotto da HBO, il documentario dedicato al Duca Bianco andrà in onda in prima serata su VH1, canale 67 del digitale terrestre, e ...

Prometheus - Ridley Scott gira il prequel di Alien con Fassbender androide ispirato a David Bowie : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . Prometheus: la trama Nel 2089 una coppia di archeologi, Elizabeth Shaw e Charlie Holloway, scoprono ...