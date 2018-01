Daniele Bossari | L' 8 giugno io e Filippa ci sposiamo

Daniele Bossari - 90 special / Il web vuole il conduttore come ospite fisso. Svelata la data delle nozze : Daniele Bossari, ospite della prima puntata di 90 special, ha parlato del suo matrimonio con Filippa Lagerback, svelando la data scelta per il fatidico sì.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 12:09:00 GMT)

Daniele Bossari e Filippa Lagerback matrimonio : svelata la data ufficiale a 90 Special : Quando si sposano Bossari e Filippa? Daniele annuncia la data ufficiale a 90 Special da Savino Finalmente abbiamo una data! Daniele Bossari e Filippa Lagerback si sposano per davvero e la coppia ha annunciato la data. Le nozze verranno celebrate venerdì 8 giugno e i preparativi sono già in corso. È stato il vincitore del […] L'articolo Daniele Bossari e Filippa Lagerback matrimonio: svelata la data ufficiale a 90 Special proviene da Gossip ...

Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni e cast - Daniele Bossari opinionista : la benedizione della Marcuzzi : Isola dei Famosi 2018, Anticipazioni e cast: svelati i concorrenti ufficiali, ma il cast non è ancora al completo! Rimangono due misteri da risolvere...(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 19:59:00 GMT)

Daniele Bossari e Filippa Lagerback sfilano a Milano : Filippa Lagerback e Daniele Bossari non perdono occasione mondana per fare le “prove” della sfilata nuziale. La showgirl svedese è sempre stata presente degli eventi di moda, solitamente in versione single con le amiche. Questa volta ad accompagnarla Daniele Bossari. Alle sfilate milanesi si sono presentati in coppia, belli, eleganti e innamorati. Lei, abitualmente riservata e schiva, ha riempito il suo profilo social di immagini di coppia: dal ...

Daniele BOSSARI/ Ripensamenti per Isola dei famosi 2018? No! solo malinconia per la "sua" Milano... : DANIELE BOSSARI, prossimo opinionista in studio dell’Isola dei famosi 2018, ha palesato negli ultimi giorni sui social un pizzico di malinconia. Riucistà a non far rimpiangere Signorini?(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 11:15:00 GMT)

Daniele Bossari e Filippa Lagerback/ Enzo Miccio preparerà il matrimonio : tutti gli invitati vip : Daniele Bossari e Filippa Lagerback hanno chiamato il causa il wedding planner Enzo Miccio per l'organizzazione del loro matrimonio. Ecco le sue dichiarazioni.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 14:38:00 GMT)

Daniele Bossari E FILIPPA LAGERBACK / Enzo Miccio si occuperà dell'organizzazione del matrimonio : DANIELE BOSSARI e FILIPPA LAGERBACK hanno chiamato il causa il wedding planner Enzo Miccio per l'organizzazione del loro matrimonio. Ecco le sue dichiarazioni.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:24:00 GMT)

Daniele Bossari si depila in diretta/ Video - il vincitore del GfVip 2 : il mistero dell'anello e le nozze : Daniele Bossari si depila in diretta su Instagram e onora la promessa fatta al Grande Fratello Vip 2 a Luca Onestini! Divertente ceretta con Filippa Lagerback!(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 21:10:00 GMT)

Daniele Bossari - l'invito al suo matrimonio per gli amici del Grande Fratello Vip : chi gli darà buca : La data del matrimonio di Filippa Lagerback e Daniele Bossari , vincitore del Grande Fratello Vip, si avvicina, anche se sul giorno scelto dalla coppia c'è ancora il massimo riserbo. E lo stesso può ...