Dalla Svezia manuali di sopravvivenza ai cittadini in caso di guerra e terrorismo

Falck Renewables riceve due ordini Dalla Svezia : Attraverso le proprie controllate svedesi, Falck Renewables ha siglato con il gruppo Nordex due contratti del valore complessivo di circa 121,7 milioni di euro per la fornitura di 31 turbine eoliche ...

Daniela Rosati - Dalla tv alla fede : “Ho lasciato tutto e mi sono consacrata all’ordine di Santa Brigida. Oggi vivo in Svezia” : Daniela Rosati, giornalista e conduttrice televisiva, si racconta a Spy. “La mia vita prima era piena, ma incompleta, e Oggi grazie alla fede posso dire di avere una vita felice“, dice Daniela nell’intervista in uscita venerdì 12 gennaio. Due matrimoni e una carriera di successo, ha deciso di lasciare tutto: “sono diventata un’oblata, ovvero consacrata all’ordine di Santa Brigida, e mi sono trasferita in ...

WWF : il lungo viaggio dei bisonti - Dalla Svezia alla Russia contro l’estinzione : Diciassette bisonti europei (Bison bonasus) sono arrivati dalla Svezia nella ‘nursery’ russa della riserva naturale Oksky come parte degli sforzi per ricostituire la popolazione di bisonti e la loro diversità genetica in Russia: lo spiega il Wwf in una nota. Cresciuti in quattro centri di riproduzione in tutta la Svezia, gli animali formeranno un nuovo branco di bisonti nella foresta russa. Nei nuovi ambienti, questi imponenti ...

Curling - Europei 2017 – L’Italia non riesce nell’impresa : sconfitta Dalla Svezia in semifinale. Le azzurre lotteranno per il bronzo - sfida alla Svizzera : L’Italia femminile non realizza l’impresa agli Europei 2017 di Curling e viene sconfitta in semifinale dalla Svezia con il punteggio di 7-3. A San Gallo (Svizzera) le azzurre hanno provato a lottare alla pari con la corazzata scandinava, unica formazione imbattuta nel torneo, ma purtroppo a lungo andare hanno dovuto cedere alla maggior brillantezza tecnica di Hasselborg e compagne. Il nostro quartetto, che tornava tra le migliori ...

Curling - Europei 2017 : l’Italia femminile travolta Dalla Svezia per 9-2 nel preludio della semifinale : Si conclude con una sconfitta il cammino dell’Italia femminile nel round robin degli Europei di Curling di San Gallo (Svizzera). La squadra azzurra formata da Diana Gaspari, Veronica Zappone, Chiara Olivieri e Angela Romei si è dovuta arrendere alla netta superiorità della Svezia, che vince con il punteggio di 9-2 e resta l’unica squadra imbattuta del torneo. Un match equilibrato nella prima parte, con il punteggio sull’1-1 al termine del terzo ...