Dal Valtellina Orobie ai Giochi invernali per trapiantati e dializzati | “Lo sport sulla

: Dal Valtellina Orobie ai Giochi invernali per trapiantati e dializzati - italiavola : Dal Valtellina Orobie ai Giochi invernali per trapiantati e dializzati - BiciLive : RT @viagginbici: La #valtellina vista dal pian di gembro.. #fatbike #snow #bike #italy - _WEEKENDIDEA_ : Sagra di San Bello dal 2 al 17 febbraio Berbenno di Valtellina (SO) - _WEEKENDIDEA_ : Sagra di San Bello dal 2 al 17 febbraio Berbenno di Valtellina (SO) - viagginbici : La #valtellina vista dal pian di gembro.. #fatbike #snow #bike #italy -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Le cime (e non solo) imbiancate tra Sondrio e Valmalenco sono una calamita per gli amanti deglidi montagna. A maggior ragione lo saranno nell’ultimo scorcio di gennaio, grazie agli eventi in partenza sul territorio. A partire dalla 9ª edizione de “In Piazzola con la luna piena”. Sabato 27 gennaio 2018 a Castello dell’Acqua camminata in notturna per scialpinisti, ciaspolatori e semplici camminatori organizzata da Castelraider A stretto giro di posta ecco che arriva la 32ª edizione del “”, la grande gara di scialpinismo ad Albosaggia, piccolo paese sulle Alpi. Domenica 28 gennaio un fantastico innevamento, come non si vedeva da anni, ricoprirà il percorso dalla partenza sino alla vetta del Meriggio, simbolo della gara. La gara di scialpinismo a tecnica classica e individuale, valevole per l’assegnazione della Coppa Italia 2018 per ...