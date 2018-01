Dakar 2018 Diretta streaming video | orario e percorso 12^ tappa Fiambalà Chilecito-San

Dakar 2018 - classifica generale altre categorie dopo la 11a tappa (17 gennaio) : Federico Villagra sale in vetta nei camion - Casale e Varela gestiscono il vantaggio : La undicesima fatica di questa Dakar 2018 porta un notevole scossone alla classifica dei camion. Scivola in seconda posizione, infatti, il team russo di Eduard Nikolaev e ne approfittano gli argentini di Federico Villagra. Tutto invariato, invece, tra quad e side-by-side. camion: Federico Villagra ed il suo team chiudono in scia ai bielorussi capitanati da Siarhie Viazovich e prendono il comando della classifica generale, sfruttando il pesante ...

Dakar 2018 - undicesima tappa altre categorie : Nicolas Cavigliasso fa il bis nei quad - Villagra è secondo nei camion ma sale al comando della generale - Garrouste vince nei sxs : L’undicesima tappa della Dakar 2018 era la Belen/Fiambalà/Chilechito e presentava 747 chilometri complessivi. Se per quanto riguarda i quad, la vittoria del padrone di casa Nicolas Cavigliasso non sposta troppo gli equilibri, nei camion un altro argentino con il suo team giunge secondo ma prende la vetta della classifica generale: parliamo di Federico Villagra. Nei side-by-side, invece, successo per il francese Patrice Garrouste. Andiamo a ...

Dakar 2018 : revocata la penalità di 10' a Carlos Sainz. Nuove prove nella riunione dei commissari scagionano il pilota della Peugeot : I colpi di scena nella Dakar 2018 non finiscono mai e il protagonista è sempre lui: Carlos Sainz, leader della graduatoria con la Peugeot tra le auto. Ebbene, al termine dell’ottava tappa, dopo una lunga riunione, i commissari di gara avevano giudicato Sainz reo di aver colpito (con recidiva) l’olandese Koolen e il suo quad, punendolo con una sanzione cronometrica di 10' per non aver soccorso il centauro. Una penalità che la Peugeot non ...

Dakar 2018 - classifica generale moto dopo l’11a tappa (17 gennaio) : Kevin Benavides rosicchia qualcosa a Matthias Walkner : L’11a tappa della Dakar 2018 è stata vinta da Toby Price. L’australiano ha coperto nel minor tempo possibile i 485 km da Belén a Chilecito, trionfando per la prima volta in questa edizione. Secondo si è piazzato l’argentino Kevin Benavides, che ha così potuto accorciare in classifica generale su Matthias Walkner. L’austriaco è giunto al traguardo al quinto posto, ma rimane saldamente al comando della graduatoria con circa ...

Dakar 2018 - undicesima tappa moto : prima vittoria per Toby Price! Kevin Benavides guadagna su Matthias Walkner : L’undicesima tappa della Dakar 2018 ha visto la prima vittoria di questa edizione di Toby Price. Il pilota australiano della KTM è stato il più veloce lungo i 485 km che hanno portato la carovana da Belén a Chilecito, passando per Fiambalá. Price ha coperto la distanza con il tempo di 4h01’33”, tornando a vincere dopo l’abbandono di un anno fa, quando fu messo ko da una caduta. L’australiano ha fatto valere tutta la ...

Dakar 2018 - classifica generale auto dopo la 11ma tappa (17 gennaio) : Sainz sempre più leader - Peterhansel il primo inseguitore : Rimane pressoché invariato il vantaggio di Carlos Sainz (Peugeot) al vertice della graduatoria generale tra le auto in questa Dakar 2018. El Matador, giunto terzo nella stage 11, ha gestito alla grande il gap in proprio favore sugli avversari e. con altre tre stage da disputare, il traguardo finale più ambito è sempre più vicino. Attualmente, l’iberico può contare su 50’45” nei confronti del compagno di squadra Stephane ...

Dakar 2018 : il Day 10 è di Peterhansel e Walkner. Per Van Beveren infortunio e ritiro : la tappa del caos. O dell'apocalisse. Da Salta a Belen, decima tappa il giorno dopo l'annullamento della nona. Siamo da capo. Se per un giorno piloti e equipaggi erano stati graziati e avevano potuto ...

Dakar 2018/ Diretta streaming video : orario e percorso (11^ tappa Belen-Fiambalà Chilecito) : Diretta Dakar 2018, info streaming video e tv. La 11^ tappa di oggi si corre da Belen a Fiambalà-Chilecito, interamente in Argentina: si avvicina il traguardo finale…(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 10:30:00 GMT)

Dakar 2018 - classifica generale altre categorie dopo la 10a tappa (16 gennaio) : quasi tutto deciso nei quad - mentre tra camion e sxs tutto è ancora aperto : La decima tappa della Dakar 2018 lascia la situazione di classifica pressochè immutata sia per quanto riguarda i quad, i side-by-side, ed i camion. La prima prova tutta in terra argentina, non sconvolge le graduatorie, ma riapre alcuni discorsi, tranne per quanto riguarda Ignacio Casale nei quad, che può gestire quasi due ore di vantaggio sulla seconda posizione. Side-by-side e camion sono ancora in ballo, e tutto si deciderà da qui a ...

Dakar 2018 - decima tappa altre categorie : successi per Nicolas Cavigliasso nei quad - Eduardo Nikolaev nei camion e la coppia Garrouste/Griener nei sxs : Dopo la giornata di stop è finalmente ripartita la Dakar 2018 con la prima tappa tutta in territorio argentino, tra Salta e Belen con i suoi 373 chilometri di prove speciali sui 797 totali. Una lunga discesa dalle Ande dopo si valicavano i 4000 metri, fino alla pianura argentina. Andiamo a conoscere nel dettaglio i risultati di quad, side-by-side e camion. quad L’argentino Nicolas Cavigliasso (Team Al Desert) è profeta in patria e si ...

Dakar 2018 - classifica generale auto dopo la 10ma tappa (16 gennaio) : Sainz sempre in vetta - Peterhansel (2°) in recupero : La decima tappa della Dakar 2018 che ha portato la carovana da Salta a Belen, in territorio argentino, ha esaltato ancora una volta il pilota della Peugeot Stephane Peterhansel ottenendo il secondo successo consecutivo di tappa. Una prestazione funzionale anche alla classifica generale: il francese, infatti, si è portato in seconda piazza, approfittando della stage negativa della Toyota di Nasser Al-Attiya, giunto 10° al traguardo e con un ...

Dakar 2018 - decima tappa auto : Peterhansel trionfa ancora. Sainz conserva la testa dell’overall davanti al francese : Cancellata la nona tappa per condizioni atmosferiche avverse, la grande carovana della Dakar è ripartita dall’Argentina. La Salta-Belen di 424 km, 373 km di speciale, ha proposto ai piloti del rally-raid dune sabbiose e caldo soffocante. Le insidie maggiori nella parte finale del percorso dove i letti dei fiumi in secca hanno rappresentato per gli equipaggi i pericoli maggiori. Prima del via però era già nota una decisione importante. Dopo ...

Dakar 2018 - classifica generale moto dopo la 10a tappa (16 gennaio) : Matthias Walkner è il nuovo leader! Adrien Van Beveren abbandona la corsa : classifica delle moto rivoluzionata dopo la decima tappa della Dakar 2018. Matthias Walkner è il nuovo leader, avendo vinto la prova che portava da Salta a Belén. L’austriaco ha sfruttato la brutta caduta di Adrien Van Beveren, a 3 km dal traguardo, quando sembrava poter fare il vuoto definitivo nella graduatoria generale. Il francese ha riportato delle brutte fratture, che lo hanno costretto ad abbandonare la corsa. Walkner, così, conduce ...

Dakar 2018 - decima tappa moto : Adrien Van Beveren cade e si ritira! Matthias Walkner vince e vola in testa alla classifica : Non finiscono più i colpi di scena nella categoria delle moto alla Dakar 2018. Dopo la pausa forzata di ieri, con la carovana che si è diretta in Argentina, a Salta, la stage di oggi ha stravolto ulteriormente la classifica generale. Alcuni piloti hanno sbagliato strada nella seconda parte della prova (lunga 424 km, 373 di speciale, da Salta a Belén); Adrien Van Beveren, leader della graduatoria fino a stamattina si stava così avvantaggiando, ma ...