Da Costanzo Albano si racconta e parla di Romina Video : Albano Carrisi, ospite all'Intervista di Maurizio Costanzo, parla di sé, della sua vita e dei suoi figli. Ammette che il dolore per la scomparsa della figlia Ilenia non potra' mai trovare consolazione. Ricorda la bellissima ragazza scomparsa nel 1994 con commozione, rammentando l'intelligenza della primogenita che parlava quattro lingue a soli vent'anni. Il cantante rievoca con sofferenza che in quel periodo terribile il TG1 aveva espresso la ...

Da Costanzo Albano si racconta e parla di Romina : Albano Carrisi, ospite all'Intervista di Maurizio Costanzo, parla di sé, della sua vita e dei suoi figli. Ammette che il dolore per la scomparsa della figlia Ilenia non potrà mai trovare consolazione. Ricorda la bellissima ragazza scomparsa nel 1994 con commozione, rammentando l'intelligenza della primogenita che parlava quattro lingue a soli vent'anni. Il cantante rievoca con sofferenza che in quel periodo terribile il TG1 aveva espresso la ...

L’Intervista : Albano ospite di Costanzo parla di Romina Power. Storia finita con la Lecciso? : L'Intervista, Albano e Maurizio Costanzo “Con chi sei sposato mentalmente? Guardami in faccia…“. Maurizio Costanzo è andato dritto al punto. E Albano Carrisi, suo ospite nella prima puntata della nuova stagione de L’Intervista, non ha nascosto l’imbarazzo. “Con chi sono sposato? Eh, immaginalo!” ha risposto il cantante pugliese, che stasera sarà il protagonista dell’appuntamento di seconda serata in ...

Albano a L’Intervista di Costanzo : con chi sei sposato mentalmente? : Albano Carrisi, ospite nella scatola de L’Intervista, risponde alle domande incalzanti di Maurizio Costanzo. Cosa svela? Il suo rapporto con Romina Power, sfiorando anche per qualche attimo, la sua relazione incerta con Loredana Lecciso, per soffermarsi sul dolore straziante e perenne che sente per la perdita di Ylenia. Un’intervista toccante che chiarirà molti dubbi. L’Intervista: Maurizio Costanzo chiede ad Albano con chi è ...