Crotone - in migliaia per l'ultimo saluto al 18enne ucciso dal vicino criminale : Tutta la città di Crotone oggi si è fermata per dare l'ultimo saluto a Giuseppe Parretta, il 18enne ucciso sabato scorso da Salvatore Gerace, pluripregiudicato 56enne che aveva deciso di punire la famiglia del ragazzo perché si sentiva spiato nelle sue attività illecite di spaccio di droga. Saracinesche abbassate e negozi chiusi in segno di lutto cittadino, in migliaia hanno partecipato oggi alle 9 e 30 ai funerali. Giuseppe è stato ucciso in ...