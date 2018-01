Corte Strasburgo | ok alla reperibilità per doping

Dell'Utri : Sgarbi - sentenza Corte Strasburgo sarà uguale a quella di Contrada : Paalermo, 29 dic. (AdnKronos) - "La sentenza della Corte dei diritti umani di Strasburgo per Marcello Dell'Utri non può che essere identica a quella di Bruno Contrada, voglio ricordare che a chiedere la scarcerazione di Dell'Utri non sono stato io ma un giudice, il Procuratore generale di Caltanisse

La Corte di Strasburgo chiede chiarimenti al Governo italiano sulla detenzione di Dell'Utri : La Corte europea dei diritti umani ha chiesto al Governo italiano di valutare se continuare a tenere Marcello Dell'Utri in carcere, viste le sue condizioni di salute, violi o meno il suo diritto a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti.La richiesta è stata formulata in occasione della trasmissione a Roma degli atti relativi al ricorso presentato a Strasburgo il 20 dicembre del 2014 dallo stesso Dell'Utri contro la ...

Strasburgo - Corte europea : mesi per il verdetto sulla incandidabilità di Berlusconi : Si è tenuta l'udienza sul ricorso presentato dal leader di Forza Italia contro la sua decadenza da senatore e l'ineleggibilità sulla base della legge Severino. La Corte è ora riunita in camera di ...

Strasburgo - alla Corte il ricorso di BerlusconiIl legale : il Senato - un anfiteatro di gladiatori : Aperta l'udienza ma la decisione potrebbe anche arrivare in un momento successivo alla elezioni politiche. La rappresentante del governo italiano: "Rispettata la Convenzione dei diritti dell'uomo, nessuna violazione può essergli attribuita allo Stato".

