Cordone ombelicale | quali sono i falsi miti più comuni?

: Se guardiamo più da vicino,vediamo che tra noi e la nuvola nel cielo c'è un cordone ombelicale.Meditare significa q… - ShambhalaMilano : Se guardiamo più da vicino,vediamo che tra noi e la nuvola nel cielo c'è un cordone ombelicale.Meditare significa q… - MBlondecreature : @Cabbot_ ma OVVIO se me lo chiedono regalo anche il cordone ombelicale a chi lo vuole - chevydestiel67 : madonna pu**ana che pazienza che ci vuole a vivere. ma non potevo strozzarmi col cordone ombelicale - sottoventoforte : Strozzati con quel cordone ombelicale - Silvia179117 : @22Primavere @due_febbraio @Zelda120189 Eh no io voglio vedere in esclusiva il cordone ombelicale -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 18 gennaio 2018) La conservazione delle staminali delha da sempre fatto scaturire discussioni e perplessità, spesso generate da dicerie e informazioni non corrette. Vediamo di fare chiarezza su alcuni deipiù diffusi sull’argomento. Come primo falso mito abbiamo l’idea che le banche delsi occupino della conservazione autologa. In realtà la conservazione può essere privata o pubblica, mentre autologo o allogenico può essere l’impiego a fini terapeutici delle staminali. L’uso autologo prevede che le staminali conservate privatamente siano trapiantate nel donatore stesso; l’uso allogenico intra-familiare, il più diffuso (fonte EBTM)1, prevede che il trapianto avvenga in un suo parente di primo grado. Un altro falso mito sostiene che il trapianto autologo non serva poiché vengono trapiantate le medesime cellule malate. Non è esatto limitare l’uso delle ...