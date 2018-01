Come produrre energia solare se si vive in un condominio

Semi d’orzo in orbita : ecco Come Budweiser avvia l’incredibile progetto per produrre birra su Marte : Non c’è niente come una bella birra fredda dopo una lunga giornata – e sembra che persino i primi colonizzatori su Marte potrebbero prenderne una. Budweiser ha rivelato il prossimo passo nel suo ambizioso piano per produrre la prima birra su Marte. L’azienda progetta di inviare e studiare l’orzo – uno degli ingredienti chiave nella birra – all’International Space Station (ISS) per vedere come reagisce in ambienti di microgravità. Budweiser ha ...