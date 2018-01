Circa 60 App e Giochi scontati e gratis sul Play Store 18 Gennaio

WhatsApp non ha funzionato per Circa trenta minuti in molte parti del mondo : WhatsApp, la popolare app di messaggistica, ha smesso di funzionare per moltissime persone in tutto il mondo intorno alle 20 di questa sera, ritornando gradualmente alla normalità circa trenta minuti dopo: a centinaia lo hanno segnalato su Twitter e sugli The post WhatsApp non ha funzionato per circa trenta minuti in molte parti del mondo appeared first on Il Post.