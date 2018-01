Cinque persone sono morte in incidenti legati al cattivo tempo in Germania e nei Paesi

Caso Itas - rinvio a giudizio per Cinque persone : Caso Itas . Disposto dal giudice Forlenza il rinvio a giudizio per cinque persone : Ermanno Grassi, ex direttore generale di Itas , Paolo Gatti, ex dirigente e procuratore speciale di Itas Patrimonio, ...

Almeno Cinque persone sono morte in una sparatoria nel nord della California : Almeno cinque persone sono morte in una sparatoria nella contea di Tehama, nel nord della California, e alcune altre sono ferite. Associated Press ha scritto che la sparatoria è stata in diversi luoghi, compresa una scuola elementare, e che la