Cina ed Europa collaborano per testare una nuova tecnologia satellitare per l’analisi

La Cina blocca l’import di rifiuti - caos riciclo in Europa : L’Europa si sta intasando di imballaggi usati che la Cina non vuole più ricevere. Plastica, carta, metalli raccolti da milioni di europei, italiani compresi, fino a pochi mesi fa riempivano le navi verso la Cina. Ora il mercato europeo dei prodotti rigenerati è troppo piccolo rispetto all’offerta smisurata di materiali da riciclare. Così in tutta Europa e anche in Italia la rigenerazione rallenta e i magazzini si intasano di materiali che non ...

Europa e Cina alla guerra dei robot. L’Ue lancia il piano da un miliardo : Il 2019 non sarà quello descritto da Ridley Scott nel primo Blade Runner. Niente replicanti usati come forza lavoro, da eliminare in caso di ribellione. Ma il comparto industriale mondiale potrà contare su più di 2,6 milioni di robot: il doppio degli abitanti di Milano, un po’ meno di quelli di Roma....

Show di Macron in Cina su clima e commercio. "L'Europa sta tornando" : Ma l'economia relativamente fragile del suo Paese potrebbe rappresentare un fardello per le sue sfrenate ambizioni.

Macron vola in Cina e prova a mettere l'Europa tra Xi e Trump : Nonostante rimanga il paese più inquinante al mondo, Pechino si posiziona così sulla stessa linea di Parigi, al fianco del presidente Macron che ha fatto dell'ambiente uno dei suoi cavalli di ...

Emmanuel Macron vola in Cina e prova a mettere l'Europa tra Xi e Donald Trump : In mandarino il nome del presidente francese Macron viene pronunciato "Ma ke long", che tradotto significa "il cavallo che doma il dragone". Ed è proprio cavalcando l'onda degli ultimi appuntamenti diplomatici in Africa e in Europa che il capo dell'Eliseo ha cominciato oggi una visita di tre giorni in Cina, dove incontrerà il suo omologo cinese Xi Jinping, con il quale discuterà di diversi temi come quelli riguardanti i ...

8 gennaio 1324 : muore Marco Polo - fece conoscere la Cina all'Europa : muore, a Venezia Marco Polo. Viaggiatore e mercante della Repubblica di Venezia, Marco Polo, è tra i primi occidentali a raggiungere la Cina, da lui chiamata Chatai, percorrendo la Via della Seta. ...

Francia : asse del commercio dall'Europa alla Cina attraverso la Russia - : Lo ha detto il ministro francese dell'economia e delle finanze, Bruno Le Maire. "Stiamo passando da un mondo in cui dominano esclusivamente le relazioni transatlantiche, a uno più equilibrato" ha detto il ministro in un'intervista al Wall ...

Trasporto pubblico locale : 4 miliardi l'anno per 15 anni per avviCinare l'Europa : La mobilità fa registrare in Italia un quadro di arretratezza e allarme, che contribuisce a rendere ancora più critica e negativa la situazione dell'inquinamento e dei danni alla salute. Continuiamo a essere il Paese Europeo (se si esclude il Lussemburgo) con il più alto numero di auto immatricolate per abitante: 62 contro le 54 della Germania, 49 della Francia, 47 della Spagna. Un dato reso ancora più grave dalla ...

Verso l'anno del Turismo Europa-Cina - sulla Rupe si apre il 'China Day'. Presente anche il ministro Franceschini : A partire dalle ore 9.30 inizierà la presentazione dei lavori da parte della Fondazione Italia Cina e delle modalità di lavoro con Università di Perugia Dipartimento dell'Economia-Turismo, quindi ...

MediCina : batterà in Europa il primo cuore “ibrido” - in parte umano e in parte robotico : Un “cuore Ibrido“, in parte umano e in parte robotico, è il fondamento del progetto europeo per il primo cuore artificiale completamente impiantabile, compatibile con il tessuto cardiaco umano: lo spiega all’ANSA Matteo Cianchetti, ricercatore dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’unico centro di ricerca italiano partner del progetto, coordinato dall’Università di ...

italia-china day 2017 : verso l'anno del turismo europa-Cina 2018 - domani 6 dicembre ad orvieto : Nell'ambito delle politiche di promozione dello sviluppo socio-economico e culturale, con particolare riferimento allo sviluppo dell'economia e dell'incoming turistico " ha aggiunto -, la Regione ...

Sacchi : "Sarri ci avviCina all'Europa - ma non sarebbe finita neanche con il Napoli a +7" : Intervista all'ex tecnico: 'La Juve saprebbe gestire un vantaggio così. Gli azzurri invece non hanno ancora quell'abitudine' Napoli e Juve, due mondi in gran parte diversi che si sfidano. Arrigo ...

La GRANDE cuCina vegan al Lucca VeganFest 2018! CONDIVIDI Il VeganFest - il festival vegan più grande d'Europa - si svolgerà il 14-15 aprile ... : Palchi come quelli del veganFest, sono gli unici a poter vantare una cucina che oltre che buona, è anche etica e rispettosa del mondo, dell'ambiente e di tutti gli esseri viventi. Ogni anno al ...