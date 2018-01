Ciclismo | Damiano Cunego | “Vorrei chiudere al Giro d’Italia | aspetto la wild card Quel

Ciclismo - Damiano Caruso : 'Contro la Sky non si può fare nulla' Video : Per Damiano Caruso, il corridore siciliano della BMC, sta per iniziare una nuova stagione da vivere come gregario di Richie Porte. A trent’anni da poco compiuti Caruso ha trovato in questo ruolo la sua dimensione in mezzo al gruppo, come spalla per un corridore che punta alla vittoria nei grandi giri. Il compito che lo aspetta è senz’altro difficile, tanto più in un settore in cui il Team Sky [Video] ha spadroneggiato negli ultimi anni, ...

Ciclismo - Damiano Caruso : 'Contro la Sky non si può fare nulla' : Per Damiano Caruso, il corridore siciliano della BMC, sta per iniziare una nuova stagione da vivere come gregario di Richie Porte. A trent’anni da poco compiuti Caruso ha trovato in questo ruolo la sua dimensione in mezzo al gruppo, come spalla per un corridore che punta alla vittoria nei grandi giri. Il compito che lo aspetta è senz’altro difficile, tanto più in un settore in cui il Team Sky ha spadroneggiato negli ultimi anni, costringendo ...

Ciclismo : Damiano Cunego si ferma Video : Nonostante il volto da ragazzino sia ancora lo stesso degli esordi, anche per #Damiano Cunego sta arrivando il momento di appendere la bicicletta al fatidico chiodo. A 36 anni da poco compiuti, il corridore veronese della Nippo-Fantini ha annunciato che ormai mancano solo una manciata di corse alla conclusione della sua carriera. Cunego ha vissuto un avvio di carriera scintillante, con la vittoria al #Giro d'Italia 2004 e al Giro di Lombardia ...