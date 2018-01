Chiusa 14 anni in casa | il papà a ' Chi l' ha visto?' | ' lei voleva vivere così'

Storia di Paola - Chiusa in casa sua per 14 anni fino alla morte. Ora il muro di silenzio si sgretola : E' morta nel giorno della festa della Befana, chiusa dentro quella porta da cui non usciva mai ma da cui i vicini hanno detto di veder uscire topi e scarafaggi. La sua vita è divisa in due parti: la ...

RinChiusa per 14 anni - è morta Paola. I genitori dicevano "sta bene" Video : Questa storia si svolge a Polignano a Mare, un luogo conosciuto per aver dato i natali a Domenico Modugno e per aver ospitato la registrazione di molti film e soap opera internazionali, tra cui la famosissima Beautiful. Questa è la descrizione della cittadina che viene fatta da Federica Sciarelli, nella puntata di Chi l'Ha Visto? di oggi, 10 gennaio 2018, perché è importante capire che la vicenda di #Paola Manchisi non è avvenuta in un paesino ...

31enne morta di stenti a Bari/ Disabile Chiusa in casa da anni : genitori indagati per abbandono (Pomeriggio 5) : 31enne morta di stenti a Bari: segregata in casa in condizioni drammatiche dal punto di vista igienico-sanitarie, i genitori indagati per abbandono d'incapace.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 17:24:00 GMT)

Palermo : Chiusa da anni - la Bretella di Brancaccio potrebbe riaprire : Dopo tre anni dal suo ultimo servizio, Stefania Petyx torna a visitare la Bretella di Brancaccio , a Palermo , incompiuta storica da dodici anni. A Striscia La Notizia gli aggiornamenti sulla ...

Roma - Tangenziale ancora Chiusa : traffico paralizzato da Prenestina a San Giovanni : Tangenziale ancora chiusa per verifiche e traffico in tilt: un lunedì da dimenticare, con strade bloccate e circolazione a rilento dalle prime ore del mattino nel quadrante Prenestina, Porta Maggiore, ...

San Vito dei Normanni : Domenico Palmisano ucciso in casa - la porta Chiusa dall'esterno : SAN Vito DEI Normanni (BRINDISI) Giallo a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. Domenico Palmisano, ingegnere di 70 anni, è stato trovato morto in casa, ucciso con tre coltellate al torace ...

Lamezia Terme - 10 anni di violenze fisiche e sessuali alla compagna : Chiusa in un tugurio con i figli. Arrestato aguzzino : Prima era la badante della sua compagna deceduta. Poi è diventata la sua schiava. Ventinove anni di cui 10, gli ultimi, costretta a subire le angherie e i maltrattamenti da un uomo di 52 che, oltre a ridurla in schiavitù, ha abusato di lei sessualmente e, da quelle violenze, sono nati anche due figli. Quanto scoperto dai carabinieri della compagnia di Lamezia Terme è agghiacciante. Un italiano, originario di Gizzeria con precedenti per reati ...