Centrodestra | Berlusconi-Meloni-Salvini firmano programma elettorale

Berlusconi - Salvini e Meloni firmano il programma Centrodestra : Roma, 18 gen. (askanews) I leader del centrodestra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno firmato il programma elettorale della coalizione. È quanto si apprende dal vertice in corso ...

Berlusconi : «Salvini sarà ministro dell’Interno se il Centrodestra vince» : Il leader di Forza Italia a La7 e le previsioni sulle elezioni del 4 marzo. La replica del ministro Martina (Pd): «Uno scenario che fa paura: serve una persona preparata»

Alessandra Ghisleri : 'Il Centrodestra è al 39%' - Forza Italia e Silvio Berlusconi trainano la coalizione : Alessandra Ghisleri , ovvero la sondaggista che non sbaglia mai. E se le rilevazioni presentata a L'aria che tira confermassero la sua fama, il verdetto è presto detto: non ce n'è per nessuno, il ...

Sondaggi - effetto-Berlusconi : Forza Italia vola e trascina sempre più in alto il Centrodestra : Febbre da Sondaggi, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo . Certo, il M5s resta primo partito, ma ampiamente dietro al centrodestra, che giorno dopo giorno accarezza il sogno - ormai si deve ...

#Cartabianca/ Anticipazioni 16 gennaio : Silvio Berlusconi e il programma del Centrodestra : #Cartabianca, Anticipazioni puntata 16 gennaio: Silvio Berlusconi e il programma del centrodestra tra i temi della puntata condotta da Bianca Berlinguer?(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 07:32:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ Elezioni 2018 - Berlusconi-Salvini ‘boom’ : Centrodestra al 39% - Renzi ancora ko : SONDAGGI POLITICI Elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie Elezioni 2018: Berlusconi-Salvini al top, centrodestra al 39%. Renzi ancora in calo, M5s non sfonda(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 01:10:00 GMT)

Regionali Lazio - Centrodestra spaccato sul candidato : Berlusconi dice no a Pirozzi - ma spunta l’ipotesi ticket con Bertolaso : Veline, abboccamenti, depistaggi, cene presunte e poi smentite. Il centrodestra nel Lazio è sull’orlo di una crisi di nervi, già distrutto dalle correnti, dalle gelosie personali e messo a dura prova da personalismi simili a quelli che portarono all’harakiri del 2016 nel Comune di Roma. Allora, l’improbabile candidatura di Guido Bertolaso – sostituito in corsa dall’ormai desaparecido Alfio Marchini – privò Giorgia Meloni di un clamoroso accesso ...

Silvio Berlusconi - il sondaggio di Pagnoncelli : 'Centrodestra avanti - ma campagna elettorale sbagliata' : Il centrodestra è avanti nei sondaggi, ma lontano dalla maggioranza assoluta in Parlamento. Il verdetto di Nando Pagnoncelli è chiaro: Forza Italia al 16,5%, Lega al 13,8%, Fratelli d'Italia al 4,7% e ...

Il Centrodestra litiga sulla Fornero. Salvini : “Da abolire”. Berlusconi : “Alcune cose vanno tenute” : Dopo lo scontro sui vaccini, il centrodestra litiga sulla legge Fornero. «Abbiamo approfondito l’argomento con i nostri economisti alcune cose vano mantenute come sono, con l’età per andare in pensione» ha ribadito Silvio Berlusconi intervenendo a Porta a Porta. Un messaggio chiaro a Salvini che invece si è sempre detto contrario alla legge nella ...

Berlusconi : “La legge Fornero? Alcune cose vanno mantenute. Centrodestra al 45% - ma se serve sì alle larghe intese” : La legge Fornero è da cancellare solo in Alcune parti. L’obiettivo è portare il Centrodestra al 45 per cento, ma se servissero, le larghe intese, si potrebbero anche fare, anche se solo con il suo programma. Silvio Berlusconi continua a mostrare l’altra faccia della medaglia della coalizione. A partire dalla ripetizione di un concetto già espresso nei giorni scorsi anche se in modo meno netto: “Abbiamo approfondito l’argomento ...

ATTILIO FONTANA CANDIDATO UFFICIALE Centrodestra/ Regionali Lombardia : Berlusconi - “con lui alle Elezioni” : ATTILIO FONTANA è il CANDIDATO UFFICIALE del CENTRODESTRA per le prossime Elezioni Regionali Lombardia: Berlusconi, "il profilo giusto", intanto Maroni già "punzecchia"(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 10:41:00 GMT)

Berlusconi a Radio1 Rai : "Se vince Centrodestra aboliremo il Jobs Act. E in Lombardia corre Fontana" : Intervista al leader di Forza Italia in vista dell'election day del 4 marzo: "Per il dopo Maroni in Lombardia il candidato è Attilio Fontana"

Berlusconi ha detto che “crede” che Attilio Fontana sarà il candidato del Centrodestra in Lombardia : Silvio Berlusconi – intervistato da Radio anch’io su Rai Radio Uno – ha parlato del candidato del centrodestra in Lombardia alle elezioni regionali del prossimo 4 marzo, dicendo che sarà probabilmente l’ex sindaco di Varese Attilio Fontana, della Lega Nord. The post Berlusconi ha detto che “crede” che Attilio Fontana sarà il candidato del centrodestra in Lombardia appeared first on Il Post.

Lombardia - Berlusconi : “Il candidato del Centrodestra sarà Fontana - ottimi sondaggi” : Lombardia, Berlusconi: “Il candidato del centrodestra sarà Fontana, ottimi sondaggi” Il leader di Forza Italia conferma le voci già circolate nei giorni scorsi sulla probabile candidatura dell’ex sindaco di Varese a governatore lombardo: “Salvini lo ha indicato, noi abbiamo chiesto di fare dei sondaggi che hanno dato esito positivo. Non ci sono contrasti con la […] L'articolo Lombardia, Berlusconi: “Il ...