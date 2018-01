Centrodestra | Berlusconi | Giorgia Meloni e Salvini firmano il programma elettorale

Berlusconi - Salvini e Meloni firmano il programma del Centrodestra : La firma è arrivata nel corso del vertice a palazzo Grazioli

Berlusconi : «Salvini sarà ministro dell’Interno se il Centrodestra vince» : Il leader di Forza Italia a La7 e le previsioni sulle elezioni del 4 marzo. La replica del ministro Martina (Pd): «Uno scenario che fa paura: serve una persona preparata»

Alessandra Ghisleri : 'Il Centrodestra è al 39%' - Forza Italia e Silvio Berlusconi trainano la coalizione : Alessandra Ghisleri , ovvero la sondaggista che non sbaglia mai. E se le rilevazioni presentata a L'aria che tira confermassero la sua fama, il verdetto è presto detto: non ce n'è per nessuno, il ...

Sondaggi - effetto-Berlusconi : Forza Italia vola e trascina sempre più in alto il Centrodestra : Febbre da Sondaggi, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo . Certo, il M5s resta primo partito, ma ampiamente dietro al centrodestra, che giorno dopo giorno accarezza il sogno - ormai si deve ...

Regionali Lazio - Centrodestra spaccato sul candidato : Berlusconi dice no a Pirozzi - ma spunta l’ipotesi ticket con Bertolaso : Veline, abboccamenti, depistaggi, cene presunte e poi smentite. Il centrodestra nel Lazio è sull’orlo di una crisi di nervi, già distrutto dalle correnti, dalle gelosie personali e messo a dura prova da personalismi simili a quelli che portarono all’harakiri del 2016 nel Comune di Roma. Allora, l’improbabile candidatura di Guido Bertolaso – sostituito in corsa dall’ormai desaparecido Alfio Marchini – privò Giorgia Meloni di un clamoroso accesso ...

Silvio Berlusconi - il sondaggio di Pagnoncelli : 'Centrodestra avanti - ma campagna elettorale sbagliata' : Il centrodestra è avanti nei sondaggi, ma lontano dalla maggioranza assoluta in Parlamento. Il verdetto di Nando Pagnoncelli è chiaro: Forza Italia al 16,5%, Lega al 13,8%, Fratelli d'Italia al 4,7% e ...

Il Centrodestra litiga sulla Fornero. Salvini : “Da abolire”. Berlusconi : “Alcune cose vanno tenute” : Dopo lo scontro sui vaccini, il centrodestra litiga sulla legge Fornero. «Abbiamo approfondito l’argomento con i nostri economisti alcune cose vano mantenute come sono, con l’età per andare in pensione» ha ribadito Silvio Berlusconi intervenendo a Porta a Porta. Un messaggio chiaro a Salvini che invece si è sempre detto contrario alla legge nella ...

Berlusconi : “La legge Fornero? Alcune cose vanno mantenute. Centrodestra al 45% - ma se serve sì alle larghe intese” : La legge Fornero è da cancellare solo in Alcune parti. L’obiettivo è portare il Centrodestra al 45 per cento, ma se servissero, le larghe intese, si potrebbero anche fare, anche se solo con il suo programma. Silvio Berlusconi continua a mostrare l’altra faccia della medaglia della coalizione. A partire dalla ripetizione di un concetto già espresso nei giorni scorsi anche se in modo meno netto: “Abbiamo approfondito l’argomento ...

