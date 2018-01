Centro Italia | nuova scossa di terremoto moderata nelle Marche maceratese - dati INGV

Centrodestra a rischio fratturaCollegi - quarta gamba in rivoltaNoi con l'Italia minaccia : meglio soli : Per la nuova ditta Cesa & Fitto sono veramente pochi i collegi che gli alleati sono disposti a concedere: si parla di solo di 13 uninominali in tutta Italia (addirittura molti di meno dei 22 di cui si parlava prima). Offerta inaccettabile per i fittiani e per lo Scudocrociato Segui su affaritaliani.it

Terremoto 'migratore' del Centro Italia - nuova scossa magnitudo 3.0 : Una nuova scossa di magnitudo 3.0 è stata registratta dall'INGV alle 17,55 (ora Italiana) del 17 gennaio 2018. Il lieve sisma si è verificato lungo il margine settentrionale del cratere sismico, fra Pieve Torina e Camerino, in provincia di Macerata, nelle Marche. Una sequenza interminabile quella che ormai da un anno e mezzo attanaglia il Centro Italia. Negli ultimi mesi l'attività si è drasticamente ridotta e sembra che la situazione stia ...

Terremoto Centro Italia - pronto bando da 7 milioni con le donazioni di lavoratori e aziende : ... il fondo così costituito è stato messo a bando per attivare progetti con l'obiettivo di sostenere e rilanciare iniziative pubbliche, associative e imprenditoriali utili alla ripresa dell'economia e ...

Collegi sicuri - in bilico e difficili La spartizione nel Centrodestra Anteprima Affaritaliani.it : i numeri : Elezioni 4 marzo. Nel Centrodestra è quasi pronta la mappa delle candidature nei Collegi uninominali. Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia-Udc, dopo diversi incontri, hanno trovato un accordo di massima che nei prossimi giorni, in tempi sono molto stretti... Segui su Affaritaliani.it

Terremoto Centro Italia : bando da 6 - 7 milioni per progetti di rilancio delle zone colpite : Le donazioni di lavoratori e aziende per i terremoti del Centro Italia ammontano a 6,7 milioni di euro: il fondo verrà messo a bando nei prossimi mesi per attivare progetti con l’obiettivo di sostenere e rilanciare iniziative pubbliche, associative e imprenditoriali utili alla ripresa dell’economia e al miglioramento dei servizi alle persone nelle zone colpite dai terremoti: lo spiegano in una nota congiunta, i sindacati Cgil, Cisl, ...

Sisma Centro Italia - domani presentazione piano ricostruzione : Roma, 17 gen. (askanews) La commissaria straordinaria per la ricostruzione, Paola De Micheli, i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, e il Capo dipartimento della Protezione Civile,...

Centrodestra - l'accordo sui seggi tra Forza Italia - Lega e Fratelli d'Italia : Non c'è una crostata a siglare il patto. Ma gli chef hanno un nome: Niccolò Ghedini e Gianni Letta . Con Giancarlo Giorgetti e Ignazio La Russa come vice. Il piatto è il complicato accordo su come ...

Allerta Meteo - il Vortice Polare piomba sull’Italia : FORTE ondata di FREDDO nel weekend - tanta NEVE a bassa quota al Centro/Sud tra Sabato e Domenica : Allerta Meteo – Gli ultimi aggiornamenti di tutti i principali modelli Meteorologici confermano la FORTE ondata di FREDDO e NEVE in arrivo sull’Italia nel weekend, molto più incisiva della veloce sfuriata fresca che il maestrale porterà sull’Italia nella giornata di Mercoledì 17 Gennaio. La nuova FORTE ondata di maltempo inizierà nella giornata di Venerdì 19 Gennaio con una ciclogenesi padana al Nord (vedi mappe del modello GFS nella gallery a ...

Sondaggi - effetto-Berlusconi : Forza Italia vola e trascina sempre più in alto il Centrodestra : Febbre da Sondaggi, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo . Certo, il M5s resta primo partito, ma ampiamente dietro al centrodestra, che giorno dopo giorno accarezza il sogno - ormai si deve ...

Basta promesse roboanti - le sfide ecologiste tornino al Centro della politica per il futuro dell'Italia : Mentre tutti attorno fanno roboanti promesse, nessuno in questo primo scorcio di campagna elettorale, sembra pensare seriamente al futuro dell'Italia. Le promesse probabilmente saranno finanziate con l'aumento del debito pubblico, e quindi pagate di tasca propria da ciascun cittadino italiano, compresi bimbi e anziani.Ma di questo non sono colpevoli solo i partiti che gonfiano il petto con le loro roboanti proposte di azzeramento di canoni o di ...

Terremoto Centro Italia - Comitato Illica Vive : ritrovamenti paleocristiani - “chiediamo la massima collaborazione” : “Archeologi e storici dell’arte consultati dal Comitato Illica Vive hanno indicato i ritrovamenti come reperti risalenti al periodo paleocristiano. Secondo gli esperti che hanno avuto modo di osservare le fotografie – spiegano in una nota Sabrina Fantauzzi ed Elvira Mazzarella fondatrice e segretario generale del Comitato Illica Vive, che sta promuovendo la salvaguardia delle nuove scoperte archeologiche ad Accumoli – le ...

Voto - su Affaritaliani.it la svolta Centrodestra - trionfo vicinissimo Mancano solo 20 seggi alla Camera : Al Centrodestra Mancano venti seggi alla Camera e dieci al Senato per avere la maggioranza assoluta nel prossimo Parlamento. Ad affermarlo ad Affaritaliani.it è Renato Mannheimer, partner di Eumetra Monterosa, quando Mancano 50 giorni all'apertura... Segui su Affaritaliani.it