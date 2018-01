Cecchi Gori ancora in ospedale | E' dimagrito almeno 20 kg

Vittorio Cecchi Gori - l’ex moglie Rita Rusic a La vita in diretta : ‘Abbandonato da tutti’ : Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, è intervenuta il 17 gennaio a La vita in diretta, il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini e Marco Liorni, parlando delle condizioni di salute del produttore, ricoverato per ischemia e problemi cardiovascolari il giorno di Natale: “Vittorio è stabile e in costante miglioramento. E’ dimagritissimo, sarà dimagrito almeno 20-25 Kg. Ieri gli ho tagliato i capelli” QUI( il ...

Vittorio Cecchi Gori - Rita Rusic a La vita in diretta : 'Ha perso 25 chili - lasciato solo da tutti' : Commossa. 'Vittorio è stabile e in costante miglioramento. È dimagritissimo, sarà dimagrito almeno 20-25 Kg. Ieri gli ho tagliato i capelli' . Così Rita Rusic , ospite de 'La vita in diretta' , il ...

Vittorio Cecchi Gori - Rita Rusic a La vita in diretta : 'Ha perso 25 chili - lasciato solo da tutti' : Commossa. 'Vittorio è stabile e in costante miglioramento. È dimagritissimo, sarà dimagrito almeno 20-25 Kg. Ieri gli ho tagliato i capelli' . Così Rita Rusic , ospite de 'La vita in diretta' , il ...

RITA RUSIC / "Vittorio Cecchi Gori abbandonato da tutto e da tutti" (La vita in diretta) : RITA RUSIC è stata ospite della puntata odierna de La vita in diretta, programma in onda su Rai 1, durante la quale ha parlato del malore di Vittorio Cecchi Gori. (Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 19:15:00 GMT)

VALERIA MARINI/ E Cecchi Gori : "Così ho scoperto che stava molto male..." (Superbrain) : Al via la nuova edizione di Superbrain, show di Rai 1 condotto da Paola Perego. Nella giuria VALERIA MARINI in questo periodo impegnata anche nel docu- reality di Rai 2.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 07:21:00 GMT)

Cecchi Gori è uscito dal coma - Valeria Marini : "Il peggio è passato" : "Vittorio sta meglio, il momento difficile è passato", Valeria Marini, in collegamento telefonico con Pomeriggio Cinque, tira un sospiro di sollievo. Il produttore,

Valeria Marini a Pomeriggio 5 : “Cecchi Gori? Il peggio è passato” : Come sta Vittorio Cecchi Gori? Parla Valeria Marini a Pomeriggio 5 Migliorano le condizioni di salute di Vittorio Cecchi Gori. A confermarlo Valeria Marini, intervenuta telefonicamente in diretta a Pomeriggio 5. La showgirl sarda ha rivelato di essere in contatto costante con l’ex fidanzato e che il produttore cinematografico, nonché ex Presidente della Fiorentina, è […] L'articolo Valeria Marini a Pomeriggio 5: “Cecchi Gori? ...

Valeria Marini e Vittorio Cecchi Gori / Il drammatico racconto : “Prego per lui” - ultime novità a Pomeriggio 5 : Valeria Marini parla di Vittorio Cecchi Gori in diretta a Pomeriggio 5 con Barbara d'Urso, ecco il racconto dopo il malore e le ultime notizie sulle condizioni di salute dell'ex compagno.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 17:33:00 GMT)

Vittorio Cecchi Gori a Ballando con le Stelle?/ Trattative in corso prima del malore : Vittorio Cecchi Gori a Ballando con le Stelle? Secondo le ultime indiscrezioni sembra proprio che le Trattative erano in corso poco prima del malore, ecco le novità(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 14:07:00 GMT)

L'indiscrezione : Cecchi Gori prima di stare male era col marito della Carlucci - voleva portarlo a Ballando : Vittorio Cecchi Gori sta meglio, dopo il ricovero il giorno di Natale per un'ischemia cerebrale con complicazioni cardiache, l'imprenditore è fuori pericolo.Il settimanale Novella 2000 ha così ricostruito quelle che sono state le ultime ore di Vittorio Cecchi Gori prima del ricovero in ospedale e ha rivelato un retroscena esclusivo. Ecco tutti i dettagli. Era il 24 pomeriggio, al bar Ciampini di piazza San Lorenzo in Lucina (Roma), il ...

Valeria Marini al Capodanno di Capri - grande paura per Cecchi Gori Video : #Valeria Marini 50 anni è stata la protagonista assoluta del Capodanno svoltosi a Capri. La showgirl di origine sarda è stata a dir poco scatenata. Splendida come sempre, la Valeriona nazionale ha acceso l'evento, ballando in abito rosso tutta la notte alla taverna Anema e core. Assieme a lei anche la band di Guido e Gianluigi Lembo. La Marini ha avuto occasione di sfoggiare le sue abilita' canore, proponendo classici brani della canzone ...

VITTORIO Cecchi Gori - COME STA?/ Non è in pericolo di vita : Rita Rusic con lui anche a Capodanno : VITTORIO CECCHI GORI, COME STA? Il produttore cinematografico colpito da ischemia cerebrale il giorno di Natale viene considerato dai medici fuori pericolo.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 04:50:00 GMT)

VITTORIO Cecchi GORI/ Come sta dopo l'ischemia? Il messaggio di incoraggiamento dei tifosi della Fiorentina : VITTORIO CECCHI GORI non è morto: Come sta dopo l'ischemia? L'ultimo bollettino medico del Policlinicotranquillizza sulle condizioni di salute.

Vittorio Cecchi Gori/ Come sta dopo l'ischemia? Social ‘divisi’ tra Valeria Marini e Rita Rusic : Vittorio Cecchi Gori, Come sta dopo l'ischemia? L'ultimo bollettino medico del Policlinico di Roma tranquillizza sulle condizioni di salute dell'ex produttore cinematografico.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 13:50:00 GMT)