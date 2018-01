Cassa integrazione ai minimi dal 2008 Pensioni | le nuove erogate nel 2017 a 1 039 euro

INPS - Cassa integrazione scende ai minimi dal 2008 : Nel mese di dicembre, sono state autorizzate dall'INPS, 19,8 milioni di ore di cassa integrazione alle aziende, con un calo del 30,1% su novembre e del 47,6% rispetto a dicembre 2016 . E' quanto ...

Per i lavoratori dell' Ex Pozzi di Spoleto - un'Epifania senza riscuotere la Cassa integrazione Straordinaria di Novembre 2017 : (UNWEB) La Befana o Epifania gioia dei bambini , la figura folcloristica legata alle festività natalizie, tipica di alcune regioni italiane e diffusasi poi in tutta la penisola italiana, meno ...

Disoccupazione - dal 2018 addio all’Asdi e nuove regole per la Cassa integrazione straordinaria. Ecco che cosa cambia : Dall’addio definitivo all’Asdi alle nuove regole della cassa integrazione. Dall’1 gennaio 2018 scatteranno alcune novità sul fronte degli ammortizzatori sociali, alcune delle quali introdotte con la legge di Bilancio. Altre erano già in programma, dato che il sistema è ancora oggetto di una significativa trasformazione per effetto di norme approvate negli ultimi anni. Le principali novità riguardano soprattutto la cassa integrazione ...

Carrefour a Cascia - l'azienda : 'Nessuna soluzione percorribile' Cassa integrazione in scadenza per i lavoratori : Cascia 'Nessuna soluzione percorribile' per il Carrefour di Cascia. Lo dice Carrefour Italia in una nota, in cui ripercorre le ultime settimane, che hanno portato al precipitare degli eventi. 'Nessuna ...

Torino - ondata di Cassa integrazione nel gruppo Fca : ondata di cassa integrazione per il gruppo Fiat Chrysler Automobiles (Fca) di Torino. Prima era toccato alla Marelli Automotive Lighting di Venaria, poi è...

Lavoro - meno Cassa integrazione e più assunzioni sul finire del 2017 : (Teleborsa) - Ancora in calo il ricorso alla cassa integrazione . A novembre , informa l'INPS nel consueto osservatorio sulla CIG, il numero di ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate è ...

Padova - è in Cassa integrazione : si prostituisce per pagare il mutuo : Quando i carabinieri hanno fatto irruzione nell'appartamento di Villatora di Saonara, in provincia di Padova, si sono trovati davanti una scena a luci rosse: un operaio 54enne della zona, in compagnia di un'avvenente donna Padovana 43enne, in abiti succinti. Non una prostituta, bensì un'impiegata a casa dal lavoro in cassa integrazione, che aveva deciso darsi alla prostituzione.La 43enne ha confermato ai carabinieri di svolgere ...

Alla Melegatti forni riaccesi Stop alla Cassa integrazione : Il ritiro della cassa integrazione per i 70 dipendenti fissi e 250 stagionali di Melegatti, nello stabilimento di San Giovanni Lupatoto, nel Veronese 'è una notizia molto positiva'. Così ieri Daniele ...

Melegatti - scongiurata la Cassa integrazione : (Teleborsa) - Non ci sarà cassa integrazione per i lavoratori della Melegatti. I commissari Bruno Piazzola e Lorenzo Miollo hanno infatti deciso di revocare il provvedimento grazie alla forte domanda ...

Niente Cassa integrazione per i lavoratori Melegatti : il «miracolo» di Natale : Il Natale italiano non poteva avere una storia con un finale più bello. L’azienda Melegatti di Verona, che con il suo pandoro è diventata per eccellenza il simbolo delle festività natalizie, ha ritirato la cassa integrazione. Era stata annunciata pochi giorni fa dai vertici e aveva gettato nello sconforto i suoi dipendenti, già colpiti dalla mancanza di uno stipendio da agosto e timorosi di perdere definitivamente il posto di lavoro. Dopo ...

Melegatti - evitata la Cassa integrazione. Gara di solidarietà porta richiesta di 5mila pandori. “Poi impegno su colombe” : La Melegatti per ora ce la fa con le proprie gambe. Lo storico stabilimento veronese di pandori – in crisi di liquidità – riuscirà ad evitare per il momento la cassaintegrazione. Un’intesa alla quale sono arrivati azienda, sindacati e commissari del tribunale in un vertice di ieri. Per non lasciare a casa nessun operaio si è stabilito di proseguire la produzione natalizia in modo da sfornare altri 5mila pandori. Dopo, nello ...