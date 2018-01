Cannavaro | “A Napoli tornerò a vivere e spero di lavorare con la società”

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 17 gennaio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo sul mercato! Inter - rilancio per Rafinha. Il Napoli ci prova per Politano. Benevento : arriva Cannavaro Jr : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di mercoledì 17 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (16 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Sassuolo - Cannavaro : 'Non poteva finire meglio. Napoli campione? Tocco ferro e non rispondo...' : "Oggi me la sono goduta, sono entrato in campo con la spensieratezza di chi ha dato tutto a questo sport, senza pensare a cosa sarà da domani: meglio di così non poteva finire " ha dichiarato al ...

Paolo Cannavaro dice addio al calcio giocato : “Legame indistruttibile con Napoli” : Roma–Sassuolo sarà l’ultima sfida da calciatore di Paolo Cannavaro. L’ex difensore del Napoli ha infatti annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Intervenuto in conferenza stampa, il 36enne ha espresso le sue sensazioni: “Volevo lasciare un segno dentro e fuori dal campo. La mia ambizione era troppo forte e per questo ringrazio il presidente Squinzi […] L'articolo Paolo Cannavaro dice addio al calcio giocato: ...

Cannavaro : “La rosa corta del Napoli non deve essere un alibi” : Fabio Cannavaro, ex difensore di Napoli e Juventus, è tornato a parlare della squadra azzurra cercando di analizzare i pro e i contro degli uomini di Sarri ai microfoni de “Il Mattino”: “Il Napoli ha le caratteristiche per vincere tutto: non penso che sia una squadra stanca, quello che è successo tra novembre e dicembre […] L'articolo Cannavaro: “La rosa corta del Napoli non deve essere un alibi” proviene da ...

Napoli - la benedizione di Cannavaro : «Si può vincere con 14 calciatori» : Il simbolo del calcio all'italiana, che è storia e filosofia insieme, si prepara alla sua nuova avventura, nella Juventus di Cina, in quel Guangzhou Evergrande che ha vinto gli ultimi...