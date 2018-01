Calcio | nuovo ranking FIFA | Germania sempre al comando | Italia 14esima

Calciomercato Torino - ‘giallo’ Damascan : la situazione del nuovo acquisto granata : Calciomercato Torino – Il Torino ha piazzato il colpo per l’attacco, fatta per Damascan che è atterrato ieri in città ed oggi sosterrà le visite mediche con il club granata, il calciatore dello Sheriff Tiraspol arriverà in granata per 1,2 milioni di euro, per il calciatore contratto quinquennale. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ bisogna capire se Damascan farà parte della squadra di Mazzarri da subito o ...

Calciomercato Roma/ News - Fabian Ruiz : il nome nuovo seguito da Monchi (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: Monchi starebbe puntando su Fabian Ruiz, centrocampista centrale che gioca in Spagna, fra le fila del Betis(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 11:02:00 GMT)

Calcio estero - Giggs nuovo commissario tecnico del Galles : LONDRA - L'ex campione del Manchester United, Ryan Giggs , è stato nominato nuovo ct del Galles . Ha firmato un contratto di quattro anni con la Federazione del Dragone. Giggs ha preso il posto di ...

Calciomercato Roma/ News - pronto un nuovo assalto a Ziyech? (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: potrebbe essere necessario arrivare a un centrocampista, Hakim Ziyech potrebbe tornare di moda sul taccuino di Monchi(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 15:42:00 GMT)

Calciomercato Benevento - nuovo rinforzo per la difesa : accordo con la Lazio per Mauricio : Calciomercato Benevento – Reintegrato in rosa dalla Lazio a metà del girone d’andata per l’emergenza difensiva che aveva colpito la squadra biancoceleste, Mauricio non ha mai messo piede in campo e si appresta a salutare la Capitale. Il Benevento è pronto ad accoglierlo per rinforzare ulteriormente il reparto arretrato dopo l’arrivo di Billong. Come riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, il club campano e la Lazio ...

Calciomercato Juventus - contatti con il Verona : Marotta vuole bloccare Fares “il nuovo Ghoulam” : Calciomercato Juventus – La rosa della Juventus non ha bisogno di ritocchi e per questo Marotta e Paratici stanno già lavorando per l’estate. Bloccato Emre Can, che arriverà a giugno a parametro zero, il club bianconero ha messo gli occhi su Mohamed Fares, esterno sinitro dell’Hellas Verona. L’algerino è in grado di giocare sia da terzino basso sia largo a sinistra in un centrocampo a 4, per questo viene definitivo ...

CalcioMERCATO JUVENTUS/ News - Han nuovo obiettivo per l'estate! (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate alla squadra bianconera: per giugno si pensa a nuovi giovani tra cui Han, di proprietà del Cagliari ma in prestito al Perugia.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 10:32:00 GMT)

Calciomercato Sampdoria : pazza idea a parametro zero - nuovo contatto con Balotelli : 1/14 LaPresse/Fabrizio Corradetti ...

Calciomercato Bologna - novità in attacco e centrocampo : così il nuovo 11? [FOTO] : 1/14 Mirante (Foto LaPresse/Massimo Paolone) ...

Calciomercato Benevento - squadra rivoluzionata : arrivano altri innesti - il nuovo 11 [FOTO] : 1/14 Belec (Foto LaPresse/Gerardo Cafaro) ...

Calciomercato Inter/ News - Rafinha : 23 milioni non bastano - pronto un nuovo incontro (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: il Barcellona considera troppo bassa l’offerta presentata dai nerazzurri pari a 20 milioni più 3 di bonus(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 09:47:00 GMT)

Calciomercato Cagliari - nuovo “dietrofront” per la difesa : la situazione : Calciomercato Cagliari, proseguono le trattative in casa sarda. Il club del presidente Giulini non ha fatto un mistero della ricerca di un terzino sinistro da aggiungere alla rosa. Nella serata di ieri si è prepotentemente diffusa la notizia di un assalto a Dodò, con il doriano che sembrava essere vicino all’accordo col Cagliari. Adesso però la situazione sembra essersi ribaltata con un nuovo controsorpasso del fiorentino Maxi Olivera sul ...

Calciomercato Roma - James Pallotta : 'Brand mondiale con nuovo stadio di proprietà. Sono pazzo per il Calcio' : Queste le sue dichiarazioni sullo stadio della Roma: "Non si può essere un marchio globale senza lo stadio di proprietà. Vogliamo essere la seconda squadra preferita di tutti. Tutti a Roma vogliono ...

Calciomercato Bologna - dopo-Verdi : spunta un nuovo nome a sorpresa : 1/17 LaPresse/Settonce Roberto ...