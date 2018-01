Calciomercato | Mancini | ' A chi non piacerebbe allenare il Psg?'

Calciomercato Napoli/ News - Mancini : Verdi ha fatto bene a dire no (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli , ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: il tecnico dello Zenit di San Pietroburgo, approva la scelta di Simone Verdi che è rimasto a Bologna(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 11:19:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - idea Mancini per la panchina futura (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: in Spagna sono sicuri che ci sia l'accordo con Pepe Reina in vista della prossima stagione, mancano però le conferme ufficiali.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 10:19:00 GMT)