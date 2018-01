Calciomercato Inter News | Lassana Diarra | ipotesi a costo zero per la mediana Ultime

Rafinha all'Inter/ Calciomercato news - il brasiliano è tornato in campo : grazie a chi l'ha reso possibile : Rafinha all'Inter, Calciomercato news: le ultime notizie sulla trattativa tra i nerazzurri e il Barcellona per il centrocampista brasiliano. Ultimatum di Piero Ausilio ai catalani(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 11:24:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Sturridge si avvicina : pronto il prestito con diritto (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: la compagine di corso Vittorio Emenuele valuta l’attaccante del Liverpool, Daniel Sturridge(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 10:37:00 GMT)

RAFINHA ALL'INTER / Calciomercato news : il Barcellona potrebbe dare una risposta venerdì : RAFINHA ALL'INTER, Calciomercato news: le ultime notizie sulla trattativa tra i nerazzurri e il Barcellona per il centrocampista brasiliano. Ultimatum di Piero Ausilio ai catalani(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 10:12:00 GMT)

Calciomercato Inter - il punto su Rafinha e la suggestione Sturridge : tutti i dettagli : Calciomercato Inter – L’Inter è attesa da un weekend di fuoco. Da una parte la sfida con la Roma, che dovrà verificare se la squadra di Spalletti è guarita dalla crisi, e dall’altra il mercato con le prossime ore che potrebbero essere decisive per chiudere il colpo Rafinha. Ausilio e Sabatini sono in attesa della risposta del Barcellona in merito all’ultima offerta presentata: sui 40 milioni, come cifra del diritto di ...

Rafinha all'Inter/ Calciomercato news : ultimatum al Barcellona - oggi o mai più : Rafinha all'Inter, Calciomercato news: le ultime notizie sulla trattativa tra i nerazzurri e il Barcellona per il centrocampista brasiliano. ultimatum di Piero Ausilio ai catalani(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 09:05:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 18 gennaio in diretta : Inter su Sturridge e verso Rafinha - no Strootman alla Juve : Buongiorno e benvenuti ad una nuova diretta LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di giovedì 18 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra diretta LIVE testuale. Le trattative di ieri (17 gennaio) 08.48 Inter – In attesa di Rafinha, si intensifica il sogno Daniel Sturridge! Come riporta la ...

Calciomercato - Inter : è quasi fatta per il secondo colpo di gennaio Video : La dirigenza dell’Inter ha accontentato la principale richiesta di Spalletti con l’arrivo di Lisandro Lopez [Video], nuovo centrale difensivo, che si sta gia' allenando con la squadra. Ma il mercato nerazzurro sembra essere arrivato ad una svolta: se inizialmente la finestra invernale di Calciomercato sembrava poter regalare ben poche emozioni ai tifosi dell’Inter, a causa del no di Suning ad un aumento del budget per i nuovi acquisti su ...

Calciomercato Inter/ News - ok di Montella per lo scambio Correa-Brozovic (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: Marcelo Brozovic potrebbe finire al Siviglia con Vincenzo Montella che avrebbe dato il benestare allo scambio con Correa.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 03:48:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 17 gennaio in DIRETTA : Inter - rilancio per Rafinha. Deulofeu si avvicina al Napoli - Maksimovic vicino alla cessione : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di mercoledì 17 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (16 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Rafinha all'Inter? / Calciomercato news - la dirigenza nerazzurra : 48-72 ore e poi si cambierà obiettivo : Rafinha all'Inter? Calciomercato news: Ausilio a Barcellona, è il giorno decisivo? Accordo sul prestito gratuito con diritto di riscatto, ma a una cifra da stabilire(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 21:39:00 GMT)

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : sorprese di Inter - Atalanta e Cagliari - il Napoli accelera : Giorni cruciali per il Calciomercato, ecco tutte le trattative del giorno. Il Benevento deve fare i conti con la squalifica del difensore Lucioni, si cerca un sostituto, occhi su Kevin Bonifazi, difensore centrale classe 1996 del Torino. L’ostacolo è rappresentato però dalla volontà di Mazzarri che vorrebbe trattenere il giocatore. Nuova idea di mercato per la Fiorentina. Viste le prestazioni deludenti di Saponara ed Eysseric, il club viola è ...

Ramires all’Inter?/ Calciomercato news : l'ex Chelsea è davvero quello che serve a Luciano Spalletti? : Ramires all’Inter? Calciomercato news: l’agente riapre le speranze in quello che ormai è un tormentone. Il brasiliano dello Jiangsu Suning può ancora arrivare a Milano(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 18:28:00 GMT)

RAFINHA ALL'INTER? / Calciomercato news : tutto ancora in piedi - nessun rifiuto del Barcellona : RAFINHA ALL'INTER? Calciomercato news: Ausilio a Barcellona, è il giorno decisivo? Accordo sul prestito gratuito con diritto di riscatto, ma a una cifra da stabilire(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 18:09:00 GMT)

RAMIRES ALL'INTER?/ Calciomercato news : l'ex Chelsea in realtà è un'alternativa a Rafinha : RAMIRES all’Inter? Calciomercato news: l’agente riapre le speranze in quello che ormai è un tormentone. Il brasiliano dello Jiangsu Suning può ancora arrivare a Milano(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 17:00:00 GMT)