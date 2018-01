Calciomercato Inter | like di Rafinha al profilo Instagram nerazzurro Indizio per il

Calciomercato Inter. Joao Mario - ipotesi prestito : West Ham o Siviglia : Joao Mario sarebbe vicino a lasciare l'Inter. Il centrocampista portoghese, arrivato in nerazzurro nell'agosto 2016 dallo Sporting Lisbona per 40 milioni di euro, non ha mai trovato il giusto feeling (...

Rafinha all'Inter/ Calciomercato news - ecco l'ostacolo che impedisce al Barcellona di dire di sì : Rafinha all'Inter, Calciomercato news: le ultime notizie sulla trattativa tra i nerazzurri e il Barcellona per il centrocampista brasiliano. Si sondano alternative al giocatore blaugrana(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 21:22:00 GMT)

Calciomercato Inter - Joao Mario può andare al West Ham : le ultime : Calciomercato Inter – Sono ore caldissime in casa Inter, tiene banco il mercato. L’arrivo di Lisandro Lopez non sarà l’unico movimento in entrata, continua l’assalto per Rafinha e Ramires, inoltre tentativo per Sturridge in caso di cessione di Eder. Il club nerazzurro si muove in modo importante anche in uscita, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ potrebbe riprendere quota l’ipotesi che ...

Calciomercato 2018 gennaio - le trattative. L'Inter si muove sempre per Rafinha : Il calciatore brasiliano, però, dovrebbe comunque restare al Real Sport Clube, squadra della Serie B portoghese. Movimento in uscita per il Benevento . I sanniti, infatti, cedono il centrocampista ...

Calciomercato Inter : Correa il trequartista giusto? : L’Inter è alla ricerca del trequartista giusto. In questa prima parte della stagione Spalletti ha provato tutti i giocatori a sua disposizione, ma nessuno è sembrato decisivo. Dapprima ha provato con Joao Mario, ma il portoghese non è mai riuscito a sbloccarsi. Non è riuscito a dare quella dose d’imprevedibilità e di inventiva che serve per un ruolo delicato come quello. Poi ha provato con Brozovic e subito è sembrato avere i ...

RAFINHA ALL'INTER/ Calciomercato news - Di Gennaro : è da valutare la sua condizione fisica dopo l'infortunio : RAFINHA ALL'INTER, Calciomercato news: le ultime notizie sulla trattativa tra i nerazzurri e il Barcellona per il centrocampista brasiliano. Si sondano alternative al giocatore blaugrana(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 18:51:00 GMT)

Calciomercato Inter - arriva Sturridge? Solo ad una condizione : 1/16 LaPresse/PA ...

LISANDRO LOPEZ ALL'INTER / Calciomercato news - il difensore parla con i tifosi : sono pronto per la Roma : LISANDRO LOPEZ ALL'INTER, Calciomercato news: il difensore arrivato dal Benfica si presenta ai tifosi e si dichiara pronto per essere in campo già nella sfida di domenica contro la Roma.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 18:23:00 GMT)

Calciomercato INTER/ News - i nerazzurri piombano su Manuel Fernandes (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: la squadra INTERista si starebbe INTERessando a Lassana Diarra, attualmente svincolato(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 17:45:00 GMT)

Rafinha all'Inter/ Calciomercato news - Sconcerti : il brasiliano potrebbe cambiare le cose a centrocampo : Rafinha all'Inter, Calciomercato news: le ultime notizie sulla trattativa tra i nerazzurri e il Barcellona per il centrocampista brasiliano. Si sondano alternative al giocatore blaugrana(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 16:42:00 GMT)

Calciomercato Inter - Lisandro Lopez si presenta : 'Essere qui un sogno. Samuel il mio modello' : All'Inter, gli argentini si sono sempre sentiti a casa. E se il nucleo forte che ha portato alla conquista del Triplete è ancora forte, Lisandro Lopez che è appena arrivato si sente già conquistato ...

RAFINHA ALL'INTER / Calciomercato news - Sturridge l'alternativa al brasiliano? : RAFINHA ALL'INTER, Calciomercato news: le ultime notizie sulla trattativa tra i nerazzurri e il Barcellona per il centrocampista brasiliano. Si sondano alternative al giocatore blaugrana(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 15:44:00 GMT)

Calciomercato - Inter : Icardi e Rafinha - il like su Instagram e quella storia al Barcellona : L'indizio social Meno di dieci anni dopo, il mondo non si è ribaltato, ma quasi. Mauro Icardi è il campione di punta dell'Inter, vicino ai 100 gol in nerazzurro, mentre Rafinha deve riscattarsi dopo ...

BELOTTI AL MILAN?/ Calciomercato news - sempre vivo l'interesse anche dell'Atletico Madrid : Andrea BELOTTI al MILAN? Rimane calda l'idea di Calciomercato di vedere il Gallo volare a Milano la prossima finestra estiva. C'è agitazione in casa Torino. (Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 14:52:00 GMT)