Calciomercato Genoa | Centurion al Racing Avellaneda a titolo definitivo

Calciomercato - asse Torino-Genoa-Bologna : tre pedine pronte a muoversi : Calciomercato TORINO – Il Calciomercato invernale fino al momento non ha regalato grossi sussulti ma gli ultimi giorni si preannunciano caldi. In particolar modo pronto a muoversi in modo importante il Torino del presidente Cairo, l’arrivo di Mazzarri ha riportato fiducia, il tecnico ha valutato la rosa negli ultimi giorni. Mossa per il centrocampo, si lavora con il Bologna per sbloccare l’affare Donsah, c’è distanza tra ...

Calciomercato Genoa - definita una cessione : Centurion al Racing Avellaneda : Calciomercato Genoa – Il Genoa si prepara per la ripresa del campionato con l’obiettivo di conquistare punti per la salvezza, nel frattempo la dirigenza attiva sul mercato, nelle ultime ore definita un’operazione in uscita. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ Ricardo Centurion è un nuovo calciatore del Racing Avellaneda: operazione da 5,7 milioni a titolo definitivo. Negli ultimi giorni tentativo anche del ...

Calciomercato Genoa - Perinetti svela le prossime mosse : “ecco chi prenderemo” : Calciomercato Genoa – Il Genoa è al lavoro per preparare la prossima sfida di campionato che vedrà gli uomini di Ballardini scendere in campo all’Allianz Stadium contro la Juventus. I rossoblù proveranno a conquistare qualche punto per la salvezza. Il dg del ‘Grifone’, Giorgio Perinetti, intervenuto ai microfoni di ‘TuttoJuve’, ha dichiarato: “Bisogna fare un’impresa per uscire con un risultato importante ...

Calciomercato Serie A - le trattative del giorno : Inter e Verdi protagonisti - colpo Genoa - mosse di Samp e Fiorentina : Calciomercato Serie A, le trattative del giorno – La notizia più importante della giornata è sicuramente la decisione di Simone Verdi di rimanere al Bologna. Il calciatore non è stato mai realmente convinto di trasferirsi al Napoli, a causa della gestione della rosa fatta da Sarri. Ieri vi avevamo raccontato della rivelazone fatta da Verdi agli amici: “rischio di non giocare”. Ebbene, secondo quanto rivelato da Skysport il ...

Calciomercato Genoa - le parole d'addio di Palladino : GENOVA - Ieri sera Raffaele Palladino è diventato ufficialmente un giocatore dello Spezia . Il centrocampista offensivo è sceso in Serie B. Prima di essere presentato ai suoi nuovi tifosi, ha voluto ...

Calciomercato Genoa - Pedro Pereira arriva in prestito : GENOVA - Visite mediche in corso all' istituto "Il Baluardo" del Porto Antico a Genova per il terzino destro portoghese Pedro Pereira , che arriva al Genoa con la formula del prestito per 18 mesi. L'...

Calciomercato Genoa - Perinetti svela tutto : Pedro Pereira - Laxalt - Sturaro e Perin : Calciomercato Genoa – Il Genoa si muove sul mercato, nelle ultime ore piazzato il colpo Pedro Pereira, la conferma arriva direttamente da Perinetti durante un’intervista a TopCalcio24: “Pedro Pereira farà le visite mediche, poi sarà nostro. Non sostituiremo Palladino. Laxalt al Torino? Non c’è nulla. Ricci puo’ restare, niente Crotone. Sturaro? Magari, ma Allegri vuole tenerlo. Perin? Se vuole giocare la Champions…”. ...

Calciomercato Genoa - mossa a sorpresa : arriva l’ex Samp Pedro Pereira : 1/9 LaPresse/Valerio Andreani ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : il Genoa vende - Nainggolan fa discutere e Verdi va sostituito - l’Inter si scatena e Marchisio… : 1/21 ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : il Genoa vende - Nainggolan fa discutere e Verdi va sostituito - l’Inter si scatena e Marchisio… : Calciomercato, tutte le trattative del giorno – Quella di oggi è stata una giornata di Calciomercato molto concitata, condizionata inevitabilmente dalla trattativa per Nainggolan. La Roma ha dovuto far fronte all’interesse del Guangzhou, pronto a versare 50 milioni di euro per avere il belga. Le leggi cinesi hanno però complicato le cose, con la luxury tax il club di Fabio Cannavaro avrebbe visto lievitare il prezzo sino a 100 ...

Calciomercato Serie A - ecco i botti : scatto in attacco per Bologna - Atalanta e Napoli - novità per Genoa e Toro - mosse salvezza per Verona e Benevento : 1/21 ...

Calciomercato MILAN/ News - il Genoa cerca Locatelli - ma la dirigenza dice No (ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate alla squadra rossonera. Il Genoa cerca Manuel Locatelli, ma la dirigenza continua a rifiutare le offerte per il centrocampista. (Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 11:50:00 GMT)

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : mosse in attacco di Torino ed Udinese - sorpresa del Genoa e conferme in casa Fiorentina : Il Calciomercato sempre più nel vivo, ecco tutte le trattative del giorno. Il Torino alla ricerca del vice-Belotti, Mazzarri ha fatto una richiesta ben precisa che ha un nome e un cognome: Giampaolo Pazzini. L’attaccante del Verona è un pupillo del tecnico toscano che lo ha avuto ai tempi della Sampdoria. Petrachi sta provando ad accontentare il proprio tecnico ma molto dipenderà da cosa deciderà per il suo futuro Pazzini. Il Genoa, come del ...

Calciomercato Genoa - colpo di scena sul futuro di Centurion : le ultime : 1/6 LaPresse/Tano Pecoraro ...