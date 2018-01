Calciomercato | Cassano cambia procuratore | continua la ricerca ad una squadra

Calciomercato Milan - il Trabzonspor riscatta Sosa : ecco quanto incassano i rossoneri : Calciomercato Milan – Josè Ernesto Sosa non è più un giocatore del Milan. Il centrocampista lo scorso 8 settembre si è trasferito al Trabzonspor con il club turco che ha versato 1 milione e 350 mila euro ai rossoneri per il prestito oneroso. Oggi era l’ultimo giorno disponibile per la società di Trebisonda per esercitare l’obbligo di riscatto. Detto, fatto. Il Trabzonspor verserà nelle casse del Milan 3,4 milioni di euro. Sosa ...