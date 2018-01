Calciomercato Benevento | Ciciretti dice sì al Parma

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 17 gennaio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo sul mercato! Inter - rilancio per Rafinha. Il Napoli ci prova per Politano. Benevento : arriva Cannavaro Jr : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di mercoledì 17 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (16 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Calciomercato Benevento - ufficiale : Gravillon al Pescara : Pescara - Andrew Gravillon saluta il Benevento dopo aver raccolto appena due presenze. Il difensore scuola Inter è passato ufficialmente a titolo definitivo al Pescara . E' un classe 1998. Da adesso ...

Calciomercato Benevento - ‘grana’ Lucioni : si pensa al sostituto - idea Bonifazi : Calciomercato Benevento – Come un fulmine a ciel sereno nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata la sentenza del Tribunala Nazionale Antidoping che ha confermato le richieste della Procura comminando al capitano del Benevento, Fabio Lucioni, un anno di squalifica. Il giocatore ha già annunciato che farà ricorso, mentre il patron del club campano, Vigorito, ha annunciato che si cercherà di reperire un sostituto dal mercato. Secondo quanto ...

Calciomercato Benevento - clamorose novità su Mauricio e Sergio Canales : Calciomercato Benevento – Clamoroso in casa Benevento, salta l’arrivo del difensore Mauricio, la conferma arriva direttamente dal presidente Oreste Vigorito come dichiarato a TMW: “Filip Djuricic? Dovremmo essere ai dettagli, se non nascono contrasti dell’ultimo momento non attesi. Ci siamo. L’ufficialità di Sandro? E’ solo un fattore burocratico, è solo una questione di visto da parte della Federazione turca. ...

Calciomercato Frosinone - ufficiale l'arrivo di Chibsah dal Benevento : Frosinone - Il Frosinone ha annunciato l'arrivo, a titolo temporaneo dal Benevento , del centrocampista ghanese Chibsah , classe 1993. Questo il comunicato del club canarino: "Il Frosinone Calcio ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 15 gennaio in DIRETTA : Napoli in attesa di Verdi - Nainggolan verso la Cina? Benevento scatenato - Marchisio sogno-USA? : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 15 gennaio. Ci attende un’altra giornata di novità, trattative ed acquisti. Il Napoli è in dirittura d’arrivo per Verdi dal Bologna mentre il Bologna sembra aver raggiunto l’accordo con Riccardo Orsolini dell’Atalanta. Manca solo il “Si” della società orobica. Prosegue l’interesse della ...

Calciomercato Benevento - si tenta il grande colpo : tentativo per Sergio Canales : Calciomercato Benevento – Il Benevento è letteralmente scatenato sul mercato, il club lavora senza sosta per regalare una squadra completa e competitiva al tecnico De Zerbi. Per la difesa ad un passo Mauricio mentre per il centrocampo si tenta il grande colpo. Nel mirino è finito Sergio Canales, classe 1991, ex Real Madrid, in scadenza con la Real Sociedad e che ha vissuto un’esperienza importante anche con la maglia del Valencia. ...

Calciomercato Benevento - nuovo rinforzo per la difesa : accordo con la Lazio per Mauricio : Calciomercato Benevento – Reintegrato in rosa dalla Lazio a metà del girone d’andata per l’emergenza difensiva che aveva colpito la squadra biancoceleste, Mauricio non ha mai messo piede in campo e si appresta a salutare la Capitale. Il Benevento è pronto ad accoglierlo per rinforzare ulteriormente il reparto arretrato dopo l’arrivo di Billong. Come riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, il club campano e la Lazio ...

Calciomercato Benevento - doppio movimento : uno in entrata ed uno in uscita : Calciomercato Benevento – Il Benevento crede più che mai alla salvezza, il successo nella gara di campionato contro la Sampdoria ha portato grande entusiasmo, la dirigenza si è scatenata sul mercato, diverse trattative chiuse ed altre in dirittura d’arrivo. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ i giallorossi hanno ceduto in prestito Samuel Armenteros all’Utrecht, la richiesta è arrivata dallo stesso calciatore ...

Calciomercato Benevento - c'è la firma di Diabaté : Benevento - L'attaccante maliano con passaporto francese Cheick Diabatè ha firmato oggi il contratto con il presidente del Benevento Oreste Vigorito nella sede del club sannita. Il centravanti arriva ...

Calciomercato Benevento - Ciciretti ai saluti : è ad un passo dal Getafe : Calciomercato Benevento – Amato Ciciretti che avrebbe dovuto rappresentare l’arma in più del Benevento in questo campionato di Serie A si appresta a lasciare il club campano. Tra infortuni e atteggiamenti che hanno fatto discutere, con De Zerbi non è mai scattata la scintilla. Il fantasista è ad un passo dal Getafe dove si trasferirà con la formula del prestito oneroso con il club spagnolo che potrebbe offrire 200 mila euro e si ...