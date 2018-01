Calciomercato | asse Torino-Genoa-Bologna | tre pedine pronte a muoversi

Calciomercato Atalanta - asse con il Cittadella : coinvolti tre giocatori : Calciomercato Atalanta – Tra Atalanta e Cittadella potrebbe instaurarsi un possibile asse di mercato. Nell’ultimo contatto avuto dalle due società si è parlato di diversi giocatori. Un nome che piace molto agli orobici è quello di Christian Kouamé, che potrebbe rientrare nella trattativa per il ritorno dell’attaccante Luca Vido in Veneto. L’operazione comuque non è semplice. All’Atalanta inoltre piace anche il ...

Calciomercato Parma - asse con il Foggia : non solo Vacca-Scaglia - altro innesto per D’Aversa : Calciomercato Parma – Il Parma è in piena lotta per la promozione nel campionato di Serie A, la squadra di D’Aversa protagonista nel torneo cadetto nonostante qualche problema di troppo nelle ultime gare. La dirigenza è attivissima, asse caldissimo con il Foggia, nella giornata di domani verrà definito lo scambio tra Vacca e Scaglia ma non è l’unico movimento. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ possibile ...

Calciomercato - da Verdi a Mazzarri : la rassegna stampa sportiva : Il Corriere delllo Sport apre su Simone Verdi in orbita Napoli. Continua il pressing per regalare a Sarri l'esterno d'attacco del Bologna, anche se quest'ultimo preferirebbe restare al Dall'Ara. ...

Calciomercato Milan/ News - la società : il vero acquisto sarà Conti - gennaio di assestamento (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club allenato da Gennaro Ivan Gattuso: piace il centrale di difesa del Grifone, Armando Izzo. In cambio, Musacchio o Zapata(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 14:06:00 GMT)

Le notizie di Calciomercato nella rassegna stampa di oggi : Su tutte le prime pagine de L'Equipe e il catalano Sport. Il titolo d'apertura del giornale francese farà felice i tifosi dell'Inter che sognano l'acquisto di Javier Pastore dal Psg: "Il canto della ...

Calciomercato - Buffon chiama Donnarumma alla Juve - Napoli su Verdi - bianconeri su Emre Can. Rassegna stampa : "Colpo su colpo", "Juve, yes you Can" E' il Calciomercato l'argomento in primo piano sul Corriere dello Sport, che titola "Colpo su colpo", con il duello Napoli-Juve per lo scudetto che si accende ...

Calciomercato - via vai sull’asse Bari-Genoa : si prova a chiudere un doppio affare : Il Calciomercato sta per entrare nel vivo, asse calda quella che riguarda Genoa e Bari. Le due squadre sono in lotta per raggiungere i rispettivi obiettivi, la salvezza e la promozione nel campionato di Serie A ma nel frattempo iniziano a parlare di mercato. Asse caldo, in due potrebbero cambiare maglia, uno a gennaio ed uno dalla prossima stagione. Il Bari è alla ricerca di un attaccante e ha messo nel mirino Raffaele Palladino, calciatore che ...

Calciomercato Fiorentina - asse con il Cagliari : in tre possono cambiare maglia - i dettagli : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è reduce dallo scialbo pareggio casalingo maturato con il Genoa. I viola hanno perso un’occasione per avvicinare la Sampdoria e per distaccare le dirette concorrenti per l’Europa visto che nessuna è riuscita a conquistare i tre punti. Per i viola comunque è già tempo di pensare alla prossima gara in programma venerdì sera contro il Cagliari. Proprio con i sardi a gennaio potrebbe nascere ...

Calciomercato Roma/ Scasseddu : Berardi piace sempre ma non è un obbiettivo vicino (esclusiva) : Calciomercato Roma: intervista esclusiva a Danilee Scassedu sui prossimi colpi dei giallorossi. Piacciono Badelj e Berardi ma il neroverde non è più un obbiettivo.(Pubblicato il Wed, 06 Dec 2017 07:52:00 GMT)

Calciomercato - Massese : Sgambato lascia e saluta tramite Facebook : Massa - E' partito forte il mercato in casa bianconera. Nella prima giornata di trattative tra società dilettantistiche o con calciatori rimasti svincolati, la Massese ha operato due movimenti ...

Calciomercato Inter - retroscena sull’affare Kondogbia : ecco quanto incasseranno i nerazzurri : Calciomercato Inter – In estate Inter e Valencia hanno portato a termine un’operazione che ha visto il passaggio di Kondogbia nel club spagnolo e il contemporaneo arrivo a Milano di Joao Cancelo. Entrambi si sono trasferiti con la formula del prestito con diritto di riscatto. Intanto emerge un retroscena in merito all’affare Kondogbia. Inizialmente il Valencia aveva offerto 18 milioni di euro, prontamente rifiutati da Ausilio. ...

Calciomercato Juventus - Favilli torna a ‘casa’ : nelle casse dell’Ascoli finiscono 10 milioni! : Calciomercato Juventus – Andrea Favilli sta vivendo il periodo più brutto della sua giovanissima carriera. L’attaccante classe 97′ infatti ha subito la rottura del crociato ed è stato costretto ad operarsi. Questo il comunicato dell’Ascoli: “Nella giornata odierna (ieri ndr) il calciatore Andrea Favilli è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione biologica del legamento crociato anteriore del ...

Calciomercato Torino : il nuovo modulo convince - ma a gennaio serve un ‘tassello’ a Mihajlovic : Calciomercato Torino – Il nuovo modulo del Torino sembra convincere critica e sopratutto tecnico. Mihajlovic sa bene d’aver dato maggior solidità alla sua squadra, inserendo un centrocampista in più in luogo di uno dei tre trequartisti utilizzati ad inizio stagione. Tutto ciò ha portato ottimi risultati, ma anche uno scompenso dal punto di vista degli uomini. Tanti adesso i calciatori offensivi che restano fuori dalle scelte del ...