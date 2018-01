: Calabria, operai travolti dalle fiamme: gravissime le condizioni - NewsVertigo : Calabria, operai travolti dalle fiamme: gravissime le condizioni - IdaMazzuca : Calabria, operai travolti dalle fiamme: gravissime le condizioni - zippylab : Gli Operai D'italia E La Rivolta Di Reggio Calabria (senza Data Di Stampa) - zippylab : Gli Operai D'italia E La Rivolta Di Reggio Calabria (senza Data Di Stampa) - angelo_196865 : @babyMariaDelia @luigidimaio @Mov5Stelle Ed il reimpiego degli operai #ilva sarebbe per produrre i #rifiuti frutto… -

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Una terribile notizia giunge dalla regionee precisamente dalla provincia di Cosenza. Un gravissimo incidente è avvenuto sul posto di lavoro. Dueinfatti sono statie stavano per essere bruciati vivi: le lorosono. Vediamo tutti i dettagli che sono emersi sull'accaduto e un'altra news dalla provincia di Cosenza: in una scuola sono state denunciate pratiche di autolesionismo.: gravi leIl tutto è avvenuto ieri, 17 gennaio 2018 ined esattamente nel cosentino. Nel territorio di Rossano duesono stati avvoltie stavano per perdere la vita. La causa dell'incidente non è ancora stata chiarita nei dettagli. Lee le altissime temperature si sarebbero sprigionati subito dopo l'apertura della camera di essiccazione del sansificio in cui lavoravano. ...